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Az azonnali kérdések órájának vége, Gulyás Gergely ügyrendi javaslattal él

Varga Jennifer / 24.hu
admin Kerner Zsolt
2026. 06. 08. 18:32
Varga Jennifer / 24.hu

A Fidesz frakcióvezetője azt javasolja a házvezetésnek, hogy beszéljenek arról, kell-e válaszolnia egy miniszternek a neki feltett kérdésekre, mert úgy érzi, ez nem történik meg. Azt is javasolta, hogy bizonyos határokat, amelyeket eddig szerinte nem kellett meghúzni, most mégis meg kellene, mert túlzásnak tartja a személyeskedést.

Gurzó Mária is felszólalt személyes érintettség miatt, Novák Elődnek válaszolt a románozásra. Gurzó elmondta, hogy igen, román nemzetiségű, fontos neki a nemzetiségi ügy, büszke rá, hogy román, de egy állampolgársága van. És szerinte, ha a Fidesz azt akarja, hogy a külhoni magyarok büszkén vállalják nemzetiségüket, az a minimum, hogy ezt ebben a házban is megteszik más nemzetiségekkel.

A fideszes Balla György arra reagált, hogy Magyar szerint Gulyás mellett bűnözők ülnek. Ő pedig Gulyás mellett ül, így arra kérte, hogy menjenek oda, mutassanak rá, hogy ő bűnöző lenne. Később Balla felhozta, hogy vizsgálják meg a vagyonnyilatkozatát és mondják ki, hogy bűnöző, jelentsék fel, vállalják a hamis vád kockázatát.

Ezt, hogy kollektíve mindenkit bűnözőzünk, be kéne fejezni

– mondta Balla.

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