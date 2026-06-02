Spontán esték, okos döntések: a Bolt a Diageo-val összefogva kampányol a biztonságos utazásért

A kérdés ilyenkor már nem csak az, merre megy tovább a társaság, hanem az is, hogyan jutnak haza biztonságban. Erre a kihívásra válaszol a Bolt Magyarország „Don’t Drink & Drive” kampánya, amelynek legfontosabb üzenete, hogy a felelősség nem az utolsó pohár után, hanem már az indulásnál kezdődik: a legbiztosabb döntés ugyanis az, ha már az este elején, tudatosan megtervezzük a hazautat, elkerülve ezzel az éjszaka hevében születő kockázatos döntéseket.

A vállalat az ittas vezetés témáját nem ijesztgetéssel, hanem élményalapú, könnyen érthető és a valós élethelyzetekhez illeszkedő megoldásokkal teszi láthatóvá.

Torz tükör és koktélkészítés: így lesz a felelősségből élmény

A kampány kilép a kijelzők mögül: a legnépszerűbb budapesti szórakozóhelyeken elhelyezett, rendhagyó torzító tükrök azonnal szembesítik a bulizókat az alkohol hatásával. A gerillamarketing-eszköz üzenete kijózanítóan egyértelmű: ha a tükörképed már nem a valóságot mutatja, a volán mögött sincs keresnivalód.

A vállalat innovatív gerillamarketing elemei mellett a közösségi médiában is erőteljesen jelen van, hogy a tudatos tervezés üzenete a fiatalabb generációkhoz is eljusson. Olyan véleményvezérek álltak a kezdeményezés mellé, mint a Wellhello és Huszár Henrik, akik saját felületeiken is a felelősségteljes éjszakai közlekedésre ösztönzik követőiket. Az online kampány a vizuális tartalom mellett az audio csatornákra is épít: a Bolt üzenetei a legnépszerűbb podcastokban és a Spotify reklámblokkjaiban is felbukkannak, tudatosítva, hogy a kerek este záloga az előre megtervezett, biztonságos hazaút.

Szakértő tippek és interaktív tudatosság

A kampányhoz partnerként csatlakozott a Bolt mellé a Diageo, a világ egyik vezető prémium italgyártó vállalata is, amely számára régóta fontos ügy az ittas vezetés visszaszorítása. Az együttműködés alapja az a közös meggyőződés, hogy a legjobb esték attól teljesek, ha mindenki biztonságban hazatér a szeretteihez. Míg a Bolt egyszerű, kézenfekvő megoldást kínál a hazajutásra, a Diageo DRINKiQ platformja a tudatosabb és magabiztosabb döntésekben segít, valós helyzetekre épülő, praktikus tartalmakkal. A rövid kvíz például eloszlatja az alkoholfogyasztással kapcsolatos leggyakoribb tévhiteket és arra is választ ad, hogy ugyanaz az ital miért hathat eltérően nőkre és férfiakra – a kvíz kitöltői ráadásul hazánkban most egyedi Bolt promóciós kódot is kapnak az utazásukhoz.

Ahogy a kampány mottója is tartja: Bolt: Józan döntés, egy kerek estéhez. Okos döntésekkel és egy kis odafigyeléssel a buli tényleg az marad, aminek indult – egy jó élménynek. A kampány részleteiről, a felelős közlekedésről és az aktuális akciókról a Bolt hivatalos blogján és közösségi média felületein tájékozódhatsz.