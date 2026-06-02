bolt
Belföld

Spontán esték, okos döntések: a Bolt a Diageo-val összefogva kampányol a biztonságos utazásért

Hirdetés
2026. 06. 02. 00:00
A jó esték ritkán maradnak az eredeti tervnél. Két ember leül meccset nézni, aztán egyszer csak hatan lesznek. Valaki tud egy jobb helyet, útközben csatlakozik még két arc, és hirtelen senki sem tudja, hol végződik az éjszaka. A nyári városi éjszakák pontosan így működnek: spontánul, gyorsan, néha kiszámíthatatlanul.

A kérdés ilyenkor már nem csak az, merre megy tovább a társaság, hanem az is, hogyan jutnak haza biztonságban. Erre a kihívásra válaszol a Bolt Magyarország „Don’t Drink & Drive” kampánya, amelynek legfontosabb üzenete, hogy a felelősség nem az utolsó pohár után, hanem már az indulásnál kezdődik: a legbiztosabb döntés ugyanis az, ha már az este elején, tudatosan megtervezzük a hazautat, elkerülve ezzel az éjszaka hevében születő kockázatos döntéseket.

A vállalat az ittas vezetés témáját nem ijesztgetéssel, hanem élményalapú, könnyen érthető és a valós élethelyzetekhez illeszkedő megoldásokkal teszi láthatóvá.

Torz tükör és koktélkészítés: így lesz a felelősségből élmény
A kampány kilép a kijelzők mögül: a legnépszerűbb budapesti szórakozóhelyeken elhelyezett, rendhagyó torzító tükrök azonnal szembesítik a bulizókat az alkohol hatásával. A gerillamarketing-eszköz üzenete kijózanítóan egyértelmű: ha a tükörképed már nem a valóságot mutatja, a volán mögött sincs keresnivalód.

A vállalat innovatív gerillamarketing elemei mellett a közösségi médiában is erőteljesen jelen van, hogy a tudatos tervezés üzenete a fiatalabb generációkhoz is eljusson. Olyan véleményvezérek álltak a kezdeményezés mellé, mint a Wellhello és Huszár Henrik, akik saját felületeiken is a felelősségteljes éjszakai közlekedésre ösztönzik követőiket. Az online kampány a vizuális tartalom mellett az audio csatornákra is épít: a Bolt üzenetei a legnépszerűbb podcastokban és a Spotify reklámblokkjaiban is felbukkannak, tudatosítva, hogy a kerek este záloga az előre megtervezett, biztonságos hazaút.

Szakértő tippek és interaktív tudatosság
A kampányhoz partnerként csatlakozott a Bolt mellé a Diageo, a világ egyik vezető prémium italgyártó vállalata is, amely számára régóta fontos ügy az ittas vezetés visszaszorítása. Az együttműködés alapja az a közös meggyőződés, hogy a legjobb esték attól teljesek, ha mindenki biztonságban hazatér a szeretteihez. Míg a Bolt egyszerű, kézenfekvő megoldást kínál a hazajutásra, a Diageo DRINKiQ platformja a tudatosabb és magabiztosabb döntésekben segít, valós helyzetekre épülő, praktikus tartalmakkal. A rövid kvíz például eloszlatja az alkoholfogyasztással kapcsolatos leggyakoribb tévhiteket és arra is választ ad, hogy ugyanaz az ital miért hathat eltérően nőkre és férfiakra – a kvíz kitöltői ráadásul hazánkban most egyedi Bolt promóciós kódot is kapnak az utazásukhoz.

Ahogy a kampány mottója is tartja: Bolt: Józan döntés, egy kerek estéhez. Okos döntésekkel és egy kis odafigyeléssel a buli tényleg az marad, aminek indult – egy jó élménynek. A kampány részleteiről, a felelős közlekedésről és az aktuális akciókról a Bolt hivatalos blogján és közösségi média felületein tájékozódhatsz.

Tervezd meg előre az éjszakát! Keresd az izgalmas aktivitásokat a résztvevő szórakozóhelyeken, és csapj le az egyedi promóciós kódokra! Kövesd a Bolt hivatalos Instagram oldalát, hogy elsők között értesülj a játékokról, a kvízekről és a promóciós lehetőségekről. Te is érj haza biztonságban!

Itt állíthatod be, hogy a Google kereső elöl hozza a 24.hu-s találatokat

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Leváltották Szentkirályi Alexandrát a budapesti Fidesz éléről
Parlament: Magyart Rákosihoz hasonlították, Toroczkai vizsgálóbizottságot vezethet, a fizetésük jelentős csökkentéséről vitáztak
Vidéki prókátor: Sulyok Tamás eltávolítása egyszerű „tabula rasa” lesz
Prőhle Gergely: A sokkoló mélypont Orbán azon mondata, hogy a putyinozás komolytalan és primitív, Brüsszel a közvetlen fenyegetés. Földbe gyökerezett a lábam
Leváltották Szentkirályi Alexandrát a budapesti Fidesz éléről
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik