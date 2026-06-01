Parlamenti fizetések csökkentése: 4 év alatt 50 milliárdot spórolnának

A fideszes Vitályos Esztert követően a KDNP-s Latorcai Csaba következett ülésvezető elnökként, számára is ez az első alkalom a nagy piros székben a ciklusban.

Ezután Bujdosó Andrea és Kalázdi-Kerekes Kinga tiszás képviselők parlamenti költségcsökkentéssel kapcsolatos törvényjavaslatának általános vitája vette kezdetét.

Kalázdi-Kerekes azt mondta, hogy törvényjavaslatuk túlmutat önmagán, ugyanis nem csak költségvetési sorokról döntenek, hanem arról is, hogy a magyar politika tud-e példát mutatni felelősségből, önmérsékletből és hitelességből. Hozzátette: a Tisza nehéz helyzetben vette át az ország kormányzását, az államot az utóbbi években rendszerszintű pazarlás, korrupció, és a közpénzek ellenőrizetlen költése jellemezte.

A képviselő azt mondta, szakértői becslések szerint

a korrupció és a pazarló állami működés évente a magyar gazdaság teljesítményének 4-8 százalékát is felemészthette, ami 1000 milliárdos veszteséget okozott.

Kalázdi-Kerekes úgy folytatta: az utóbbi 3 évben 99 százalékos kumulált infláció sújtotta az élelmiszereket, míg a bérek emelkedése ezt nem követte le. A magyarok fizetésének vásárlóértéke drámaian csökkent. Több, mint 3 millió ember él a szegénység peremének közvetlen közelében, közel 400 ezer gyerek él társadalmi kirekesztettségben, míg 800 ezer nyugdíjas a létminimum környékén vagy az alatt kénytelen élni. Több, mint 700 ezer honfitársunk próbál külföldön boldogulni – sorolta.

Az elmúlt években a költségvetés helyzete is válságos volt, rendre 6 százalék környékén alakult a hiány, és az idei hiánycélt is folyamatosan felfelé kellett módosítani. 2022 óta gyakorlatilag stagnál a gazdaság teljesítménye. Eközben akár 20 ezer milliárd forintnyi közpénz tűnhetett el korrupció miatt a Fidesz-kormányok alatt – folytatta.

Kalázdy-Kerekes szerint

az ország nem azért van nehéz helyzetben, mert a magyar emberek ne lennének szorgalmasak, hanem azért, mert az állam évek óta rosszul gazdálkodott a pénzükkel.

Mint mondta, a hatalom saját magán nem volt hajlandó takarékoskodni, sőt.

A törvényjavaslatnak egyszerű, de világos üzenete van: ha áldozatot várunk az országtól, akkor először nekünk, politikusoknak kell példát mutatnunk

– fogalmazott.

A tiszás képviselők törvényjavaslata ezért jelentősen csökkentené az országgyűlési képviselők tiszteletdíját, juttatásait és működési költségeit. A tiszteletdíj kalkulációjának alapja az országos bruttó átlagkereset 1,8 szorosa lesz, ami 40 százalékos alapbér-csökkentést jelent, a tényleges jövedelmek pedig 10-35 százalék közötti mértékben mérséklődnek. (A javaslat részleteiről ebben a cikkben írtunk.)

A Tisza számításai szerint ezzel a költségcsökkentéssel

50 milliárd forintot spórolnának négy év alatt az Országgyűlés működésén.