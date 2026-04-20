A Fidesz Frakció névre keresztelt podcast műsorvezetői székében tűnt fel Németh Balázs, a leköszönő kormánypárt országgyűlési képviselőjelöltje, aki egészen biztosan nem lesz parlamenti képviselő a következő ciklusban, miután az április 12-i választáson több mint 20 ezer szavazattal kikapott egyéniben Budapest 13-ban a tiszás Müller Annától.

A kampány során más, mérsékelten nézett podcastokat is vezető Németh Balázs vendége Kocsis Máté volt, aki listáról szerzett mandátumot a kormánypárt színeiben. Kocsis Máté a múlt héten elvileg a Hír TV-n szerepelt volna, de annak az adásanak nyoma veszett, a politikus erről később abban a posztjában emlékezett meg, amelyben árulónak kiáltotta ki Borbás Marcsit,Balogh Leventét és Wáberer Györgyöt.

Németh Balázs azzal kezdte az adást, hogy a választási vereség után özönleni kezdtek az olyan kommentek, hogy a Fideszre már senki nem kiváncsi, és ők is maradjanak inkább csendben. „Igen, de mi nem erről vagyunk ismertek” – kontrázott erre rá azonnal Kocsis Máté, azzal folytatva, hogy a választási vereséget elismerték és a hatalmat is átadják, nem úgy, ahogy azt az ellenfeleik jósolták tőlük.

Durva, megalapozatlan rémhír terjesztés volt

– jellemezte a helyzetet.

Németh Balázs a témát azzal folytatta, hogy „milyen hazugságok voltak a kampányban”, és megemlítette, hogy míg a sajtó a gödi Samsung-gyárban uralkodó tarthatatlan állapotokról és a dolgozók mérgezésnek való kitettségéről írt, Dömötör Csaba és a Fidesz-közeli sajtó a hét elején már azt tette közzé, hogy a Greenpeace „nem talált jelentős szennyezést az akkumulátorgyárak környékén”. Illetve azt is kijelentette Németh Balázs, hogy Rácz András egy lengyel lapnak azt mondta, hogy „nincs azzal baj, ha magyar katonák mennek Ukrajnába”. (Az Oroszország-szakértő szerint fordítási hiba történt, és éppen az elenkezőjét mondta.)

„Balázs, mi szóltunk előre, nekünk azért lehet nyugodt a lelkiismeretünk, mert mi szóltunk előre. Más kérdés, hogy nem jól monduk vagy nem hiték el az emberek. Vagy nem megfelelő környezetben mondtuk el, és nem is biztos, hogy ilyen középtávú jövőről kellett volna beszélni egy olyan országban, ahol az emberek jelen pillanatban békében, biztonságban élnek” – fogalmazott Kocsis, aki szerint abban igazuk volt, hogy a világ a veszélyek felé tart, de láthatóan ez az embereket nem érdekelte.

Kocsis Máté azt is állítja, hogy elsők között kérték ki a mentelmi jogát, már a parlament előtt van az ügy, az Országgyűlés a második ülésén dönteni fog róla. Kérdésre, hogy mi a bűne, azt mondta, nem tudja még pontosan, de „nem bírják a kritikát”.

Ha jól tudom, [Magyar Péter] édesanyja feljelentett valamiért. Nyilván az van a fejükben, hogy ők ócskának, mocskosnak, undorítónak, mindennek elmondhatnak mindenkit, de ha valaki rájuk ennél jóval diszkrétebb kritikákat fogalmaz meg, annak azonnal börtönben a helye

– mondta Kocsis, megjegyezve, hogy ő is meg fogja szavazni, hogy kiadják a mentelmi jogát. Egyrészt, mert nem bújik a mentelmi joga mögé, mint Magyar Péter, másrészt, mert szerinte „nagyon jó jogvita elé nézünk”. Szerinte a bírósági ítélet eredményeképpen meg lehet majd indítani vélhetően Magyar Péterrel szemben is eljárásokat, de ennél jobban nem bontotta ki, mire gondol.

Egy felvetésre válaszolva Kocsis Máté elmondta, annyiban bánja, hogy megnevezte vasárnap „az árulókat”, Borbás Marcsit, Balogh Leventét és Wáberer Györgyöt, mert az emberek most azt gondolják, hogy csak róluk van szó, pedig egy jelenséget akart megjeleníteni.

Vegyük például ezt a drága Borbás Marcsi nevű főzőműsoros hölgyet: én tisztában vagyok vele, hogy az ő cégének közel 3 milliárd forintos bevétele volt az elmúlt években abból, hogy szerződést kapott közpénzből. Ennek a legvégén azt mondani, hogy neki kétszer annyit kell dolgozni a pénzért, mint régen, az árulás

– jelentette ki, hangsúlyozva, hogy ez nem a párt elárulása, hanem „annak, amiből ők jól éltek”.

Németh Balázs ezt követően azt kérdezte, mit tehet a Fidesz annak érdekében, hogy ártatlanul ne hurcoljanak meg senkit a következő hetekben-hónapokban. Kocsis szerint lehetséges, hogy lesz állami vegzatúra, de aki nem tett semmit, annak nem kell félnie. Akinek viszont félnie kell, az ne csodálkozzon ezen, mondta a politikus, utalva arra, hogy ez valamilyen szinten a Fideszt és a Fidesz megtisztulását is szolgálja. Bár Kocsis szerint a közhidelemmel ellentétben a Fidesz-kormányok alatt az állami igazságszolgáltatási szervek nem fogadtak el politikusi megrendeléseket, hogy kiket kell vegzálni, és ezt értékelése szerint a jövőben sem fog változni.

Ez a Magyar Péter Út a börtönbe programjának a legrosszabb tanácsköztársasági félreértelmezése, hogy majd politikusok hoznak ítéletet. Durva időszak jön, most lesz jogállami válság Magyarországon valójában, de ezzel együtt sem sem hiszek abban, hogy ők majd ezt listákból rendezik

– tette hozzá, mire Németh Balázs azt mondta, ő is rendre kap olyan üzeneteket, hogy mindjárt börtönbe kell mennie, de ennek nincs alapja, mert a közösből ő nem vett el semmit.

A közmédia volt műsorvezetője arra kérte Kocsis Mátét, hogy üzenjen valamit azoknak a Fidesz-szavazóknak, akik majdnem belebetegednek az eredménybe. Kocsis szerint nem kell túldramatizálni a helyzetet, a számok is azt mutatják, hogy a parlamenti patkó torzít, valójában sokkal kissebb a különbség a Tisza támogatottsága és a Fidesz támogatottsága között. Majd arról kezdett beszélni, hogy a Tisza ugyan jobboldali pártként pozicionálja magát, de nem fogja tudni kiszolgálni a konzervatív szavazókat, mert „ott fog legyeskedik Iványi Gábor, Kéri László, Simor András”. Szerinte az így lemozsolódó szavazóik visszatérhetnek a Fideszhez, de csak akkor, ha visszakapják a megújult-régi Fideszt, amelyben nincsenek kompromittálódott emberek, akik nem tettek olyat, ami vállalhatatlanná teheti a jelenlétüket.

Ha ez a folyamat nem megy le nálunk zökkenőmentesen, és nem zajlik le úgy, hogy a választók azt lássák, hogy komolyan is gondoljuk, az előbbi mondandóm értelmét veszti

–utalt ezzel a Fidesz vágyott megújulására.

Németh Balázs az adás végén próbálta kiszedni belőle, hogyan szabná újra a Fidesz frakcióját. Kocsis nem mondott neveket, de kifejezte, hogy szerinte a papíron bejutott képviselők több mint felét le kellene szerinte cserélni. Hogy ebben ő benne van-e azt mondta, az elnökség felé jelezte, hogy a választási vereségért viselt felelősség azt jelenti, hogy le kell mondania a mandátumáról, meg fogja tenni.