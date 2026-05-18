Milyen lenne az ideális köztársasági elnök?

A Magyar Hang arról kérdez, ha Sulyok Tamás lemondana, milyen elnöki szerepfelfogást gondolna a Tisza-frakció az utódjaként. Magyar szerint nincs tippjük, nem is nekik kell eldönteniük. Azt mondta, részben pont erről beszéltek Sulyokkal. Ő azzal magyarázta Sulyoknak, hogy mi lenne az alkotmány szerepéből fakadóan a köztársasági elnök feladata. Megtestesíteni a nemzet egységét, kiállni az elesettekért. Magyar szerint Sulyok teljesen mást gondol erről, szerinte neki közjogi funkciója van, hogy levezényelje a kormányváltást, kinevezéseket adjon át, mintha ügyvivő lenne a kormány felett. Magyar szerint Sólyom és Mádl sem így látta a köztársasági elnök feladatait.

Magyar ezután Török Gábort idézte (a neve nélkül), hogy Sulyok nem tesz különbséget a politizálás és a pártpolitika között, ezért azt gondolja, hogy ő nem politizálhat. Ha nekik esélyük lesz jelölni, olyan embert akarnak, akire jó szívvel tud szavazni minden párt és elfogadja minden magyar ember.