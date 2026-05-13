Így pörgette és árulta a hamis tízezres kötegeket egy fiatal a TikTokon

Hamis tízezreseket árult egy fiatal a TikTokon. A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda tájékoztatása szerint a TikTokra feltett videókon nem lehetett látni az ismeretlen férfi arcát, csak a kezét, amin pedig gumikesztyű volt. A reklámban arról beszél, hogy hamis bankjegyeket lehet tőle vásárolni, és a bankókért cserébe kriptovalutát kért.

Az elmúlt egy év alatt a KR NNI pécsi nyomozói felderítették az illegális biznisz minden egyes mozzanatát. A gyanú szerint a fiatalember több felhasználónévvel szerepelt a TikTokon, ahol videókat tett közzé bűnös tevékenységéről. Ezen túl a Telegram alkalmazásban is létrehozott egy csoportot, amiben a hamis pénzt árulta.

Kriptovalutát kért cserébe

Majd amikor vásárlók jelentkeztek, az álbankjegyek ellenértékét kriptovalutában kérte egy kriptopénztárcába. Kiderült azonban, hogy az üzlet egyszer sem valósult meg. A férfi a hamis pénz ígéretével csalta tőrbe a vásárlókat, akiket aztán megkárosított. A nyomozók a tettes kriptopénztárcájában 18,5 millió forint értékben találtak kriptovalutát.

A rendőrök a kriptoszámlán keresztül azonosították az elkövetőt. A 23 éves abonyi férfit május 7-én fogták el a lakásában. A nála tartott kutatás során lefoglalták az elektronikai eszközeit, valamint az alkalmazásokban folytatott levelezéseit, illetve zárolták kriptopénztárcáját.

Egyelőre pénzhamisítással gyanúsították meg. A nyomozók a kutatás során kezdetleges, fénymásolt pénzeket találtak és foglaltak le. A fiatal azt mondta a kihallgatásán, hogy soha nem adott el hamis pénzt és csak átverte a vevőket, mert úgy gondolta, hogy azok nem fogják feljelenteni. A nyomozók a csalás miatt is vizsgálatot indítottak. A fiatal szabadlábon védekezhet.

Egy toplistás bűnöző a Tiktokon üzent a „kutya rendőröknek”.