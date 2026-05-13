Távozik a Demokratikus Koalícióból (DK) Niedermüller Péter, Erzsébetváros polgármestere – közölte döntését szerdán a Facebook-oldalán a politikus.

Hosszas mérlegelés után két napja arról értesítettem Dobrev Klárát, hogy elhagyom a pártot. Azt a pártot, amelynek alapító tagja, alelnöke és EP-képviselője voltam. Azt a pártot, amely hosszú ideig a politikai otthonom volt

– írja a baloldali politikus, aki elmondása szerint az elmúlt tizenöt évben sok politikai vitát folytatott a pártban, ám a meggyőződése, hogy létezik közös alap és felelősség, mindig megvolt. Többek között ezért sem lépett ki a pártból az elmúlt időszakban, bár az utóbbi időben látványosan háttérbe húzódott.

„Továbbra is hiszem, hogy szükség van morális alapokon nyugvó, demokráciát, társadalmi igazságosságot, befogadó társadalmat hirdető, a liberális és zöld elveket tiszteletben tartó baloldali politikára. De be kell látnom, valamit rosszul csináltunk, valami nagyon félre csúszott. A legutóbbi országgyűlési választások eredménye azt mutatja, hogy a magyar társadalom nem tart igényt arra a politikára, amit a DK kínált” – fogalmaz Niedermüller. Hozzátette: a DK újjászervezése jogos igény, de ő ebben a folyamatban párttagként már nem szeretne részt venni.

Alapjaiban kell újragondolni a baloldali politika lehetőségeit Magyarországon – vall meggyőződéséről az egykori DK-alapító, aki szerint ennek elsődleges terepe nem a pártpolitika, hanem egy szélesebb társadalmi mozgalom és közösségépítés. „Nem haraggal, hanem őszinte tisztelettel búcsúzom” – zárja bejegyzését.