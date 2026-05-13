Hiába vezényelték ki a rendőröket a javítóintézetekbe: bántalmazás gyanújával bocsátottak el egy nevelőt Debrecenben

Csóti Rebeka / 24.hu
2026. 05. 13. 05:58
„Hogyha rendőr lett volna ezekben az intézetekben, szerintem akkor nem fordul elő” – jelentette ki Gulyás Gergely fél éve, mielőtt a kormány a Szőlő utcai botrány hatására rendőröket vezényelt a javítóintézetekbe. Úgy tűnik, a szigor sem volt elég: információink szerint a Debreceni Javítóintézetben március végén egy nevelő bántalmazhatta a rábízott fiatalt – az ügyben büntetőeljárás indult, az érintett munkaviszonyát pedig megszüntették. Ez ez első dokumentált eset, ami rávilágít: a hivatalosan „folyamatos” rendőri felügyelet sem volt képes megakadályozni az erőszakot a falak között.

Információink szerint tavasszal a Debreceni Javítóintézetben bántalmaztak egy fiatalt neveltet. A Hajdú‑Bihar Vármegyei Főügyészség megerősítette, hogy az ügyben a javítóintézet igazgatója feljelentést tett, melynek nyomán a Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányság nyomozást rendelt el közfeladatot ellátó személy eljárásában elkövetett bántalmazás bűntettének gyanúja miatt. Közlésük szerint az intézmény egyik nevelője 2026. március 29‑én bántalmazott egy fogvatartottat, az ügyben büntetőeljárás indult.

A hatóság lapunknak elküldött válaszában az áll: a rendelkezésre álló adatok alapján a fogvatartott nem szenvedett sérülést. A büntetőeljárás jelenlegi szakaszában gyanúsítotti kihallgatás nem történt, a nyomozást felügyeletét a Debreceni Járási Ügyészség látja el. A rendőrség további részleteket nem közölt, a nyomozás érdekeire hivatkozva. A hatóságok fogvatartottként hivatkoztak a neveltre, azonban életkorát nem erősítették meg. A debreceni javítóban 12–21 éves fiúk vannak elhelyezve. A rendőri felügyeletről szóló kormánydöntést akkoriban éles kritikák érték, többen figyelmeztettek arra is, hogy nem szabad összemosni a javítóintézeteket a fiatalkorúak börtönével.

Már nem dolgozik ott a nevelő

Kerestük az eljárásban érintett dolgozót, de csak annyit tudtunk meg, hogy már nem dolgozik az intézményben.

Miközben a büntetőeljárás csak a kezdeti szakaszban jár, az intézet egy belső vizsgálatot is lefolytatott, amelynek nyomán megszüntette az érintett munkatárs jogviszonyát – ezt már a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága (BvOP) erősítette meg lapunknak. A BvOP közlése szerint

