Hiába vezényelték ki a rendőröket a javítóintézetekbe: bántalmazás gyanújával bocsátottak el egy nevelőt Debrecenben

Információink szerint tavasszal a Debreceni Javítóintézetben bántalmaztak egy fiatalt neveltet. A Hajdú‑Bihar Vármegyei Főügyészség megerősítette, hogy az ügyben a javítóintézet igazgatója feljelentést tett, melynek nyomán a Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányság nyomozást rendelt el közfeladatot ellátó személy eljárásában elkövetett bántalmazás bűntettének gyanúja miatt. Közlésük szerint az intézmény egyik nevelője 2026. március 29‑én bántalmazott egy fogvatartottat, az ügyben büntetőeljárás indult.

A hatóság lapunknak elküldött válaszában az áll: a rendelkezésre álló adatok alapján a fogvatartott nem szenvedett sérülést. A büntetőeljárás jelenlegi szakaszában gyanúsítotti kihallgatás nem történt, a nyomozást felügyeletét a Debreceni Járási Ügyészség látja el. A rendőrség további részleteket nem közölt, a nyomozás érdekeire hivatkozva. A hatóságok fogvatartottként hivatkoztak a neveltre, azonban életkorát nem erősítették meg. A debreceni javítóban 12–21 éves fiúk vannak elhelyezve. A rendőri felügyeletről szóló kormánydöntést akkoriban éles kritikák érték, többen figyelmeztettek arra is, hogy nem szabad összemosni a javítóintézeteket a fiatalkorúak börtönével.

Már nem dolgozik ott a nevelő

Kerestük az eljárásban érintett dolgozót, de csak annyit tudtunk meg, hogy már nem dolgozik az intézményben.

Miközben a büntetőeljárás csak a kezdeti szakaszban jár, az intézet egy belső vizsgálatot is lefolytatott, amelynek nyomán megszüntette az érintett munkatárs jogviszonyát – ezt már a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága (BvOP) erősítette meg lapunknak. A BvOP közlése szerint