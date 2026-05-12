Fordulat a Mol gárdonyi olajszivárgási ügyében: megsemmisítették a kormányhivatal határozatát

Hatalmas fordulatot vehet a Mol Zrt. egyik legsúlyosabb környezetszennyezési ügye – írta a Greenfo.

A Veszprémi Törvényszék a gárdonyi lakosoknak adott igazat a Mollal folyó perben a településen történt vezetésszivárgás vitájában, és súlyos hiányosságokat fedezett fel az illetékes kormányhivatal korábbi határozatában.

Tavaly nyáron 12 magánszemély és a Greenpeace fordult bírósághoz azért, hogy a Molt rákényszerítsék, hogy érdemben tisztítsa meg az elszennyezett területeket. Kifogásolták azt is, hogy a Fejér Vármegyei Kormányhivatal kritika nélkül emelte át a Mol dokumentációját a saját határozatába, anélkül, hogy megvizsgálta volna a kialakult helyzetet.

A Greenpeace üdvözli a bíróság döntését, amelynek értelmében megsemmisítette a kormányhivatal kármentesítési célértékre vonatkozó határozatát, és új határozat meghozatalára kötelezte a hatóságot.

2024-ben jelent meg először a hazai sajtóban, hogy Gárdony közelében egy a Mol által üzemanyag-szállításra használt vezetékből gázolaj és benzin szivárgott a talajba. A társaság kezdetben csak kisebb szivárgásról tett bejelentést, majd elismerte, hogy közel félmillió liter – egy úszómedencényi – üzemanyag folyhatott el Gárdonynál úgy, hogy ennek jelentős része már azután került a környezetbe, hogy a MOL észlelte a szivárgást. A Greenpeace többször kritizálta a vállalatot, ugyanis a szennyezés egy jelentős része megelőzhető lett volna, illetve, amiért nem kommunikált elég transzparensen sem a baleset körülményeiről, sem arról, hogy pontosan hogyan tervezi megtisztítani a területet.

Végül a Greenpeace a megfelelő kártalanításukra hiába váró helyi lakosokkal közösen úgy döntött, hogy perre viszi az ügyet, hogy megtámadják a kormányhivatal határozatát, ami jelentős, a normál határértéknél akár 342-szer nagyobb mennyiségben engedné a káros anyagok jelenlétét az elszennyezett területen, a kármentesítés majdani lezárása után is.