Vitézy Dávid: Szép számmal kell különböző ügyeket kivizsgálni

2026. 05. 09. 13:56

A reklámszabályozás átfogó átgondolását és újraalakítását emelte ki az első legfontosabb feladatai közül Vitézy Dávid leendő közlekedési és beruházási miniszter. A politikus a parlamenti alakuló ülés szünetében újságírók előtt úgy fogalmazott: amikor egy egész ország követi nyomon a Fidesz-kormány

reklám-, médiaügynökség-gépezetének látványos összeomlását,

az egy jó pillanat arra, hogy teljesen újraalakítsák a reklámszabályozást. A politikus szerint egyúttal a közpénzből folytatott folyamatos gyűlöletkeltés ellen is fel kell lépni.

Szajki Bálint / 24.hu Vitézy Dávid, a Tisza-kormány közlekedési és beruházási minisztere a parlament alakuló ülésén 2026. május 9-én.

Hangsúlyozta, hogy eközben „ezernyi dologgal” készülnek a vasútfejlesztés területén, hogy lezárják „a vasútrombolás korszakát”. Kiemelte, hogy Lázár János leköszönő miniszter számos döntését felülvizsgálják majd, illetve elkezdenek dolgozni a hosszú távú vasútfejlesztésen.

Felfogni is nehéz, hogy milyen mértékű rombolás zajlott az elmúlt években – fogalmazott. Nemcsak haza kell hozni az uniós pénzeket, de vissza kell építeni az államnak azon képességét is, hogy ezeket a pénzeket határidőben, szabályosan és korrupciómentesen tudja elkölteni a magyar emberek érdekében – tette hozzá.

Vannak olyan ügyek a múltban szép számmal, amik mellett nem lehet elmenni

– szögezte le, és példaként említette a Budapest–Belgrád-vasútvonalat, az autópálya-koncessziót, a dunakeszi járműjavítót, az egyiptomi–orosz vasúti „kocsibizniszt”, a szolnoki járműjavító eladását, az útdíjat, valamint az informatikai rendszerek körüli ügyeket. (MTI)

