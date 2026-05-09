Pesty László: 1989-ben nem volt ilyen eufória

Nemrég még az eltűnése és gyanús cégügyei miatt írtunk Pesty Lászlóról. Azóta megkerült, munkatársunk szombaton kora este a Parlament közelében, a Falk Miksa utcánál találkozott vele. A rendszerváltást végigkövető dokumentumfilmes, aki az elmúlt évekből kibeszélt a NER-ből, azt mondta: 1989-ben nem tapasztalt ilyen eufóriát, mint most, a Tisza Párt győzelmekor, és úgy tűnt, hogy ebben maga is osztozik.

Az eltűnéséről annyit mondott, fenyegetéseket kapott, illetve egy csípőműtéten is átesett, de már jól van.