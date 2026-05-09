Orbán Viktor nincs ott a Parlamentben

Egybehangzó beszámolók szerint Orbán Viktor nincs ott az Országházban. Bár az tudott volt, hogy a távozó miniszterelnök nem veszi fel a Fidesz–KDNP listavezetőjeként szerzett parlamenti mandátumát, ez nem kizáró ok, hogy ott legyen az új Országgyűlés megalakulásakor. Bajnai Gordon 2010-ben beszédet is mondott ez alkalomból (noha ő az akkor véget érő ciklusban sem volt országgyűlési képviselő) – igaz, akkor az új miniszterelnök, Orbán Viktor megválasztása nem az alakuló ülésre esett.

Orbán pénteken a rapper Dopemannek adott interjút, illetve egy közösségi médiás videóban tudatta, hogy szombattól a Karmelita kolostor helyett a Fidesz Lendvay utcai székházából dolgozik.