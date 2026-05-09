Karácsony Gergely beszél a Lánchídnál

„Ahogy egymással bánunk, az a hazánk” – idézte Budapest főpolgármestere a Kő-hegyi menedekház mellett felírt gondolatot.

Az elkövetett bűnöket nem lehet feledni Ferrariból hullatott krokodilkönnyekkel

– üzente a főpolgármester a NER-oligarcháknak, elsősorban a nemrég a sajtónak nyilatkozó Balásy Gyulának.

Karácsony köszönetet mondott azoknak, akik kiálltak az elmúlt 16 évben az általuk fontosnak tartott értékekért: diákok, tanárok, szociális ágazatban dolgozók és jogvédő aktivisták kerültek említésre többek között.

A hétköznapjaink békéje, az egymással való emberséges bánásmód újra az életünk része lehet – hangsúlyozta Karácsony Gergely, majd a színpadra szólította Ács Sándorné Évát, a kishantosi biogazdaság vezetőjét, akit a főpolgármester az elmúlt 16 év egyik áldozatának nevezett.