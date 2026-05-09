alakuló ülésmagyar pétermagyar péter beiktatásaországgyűlés
A következő élő közvetítés része Az eskütétellel megalakult az Országgyűlés, megszűnt az Orbán-kormány megbízatása, Sulyok a jogrendre figyelmeztetett

Kapitány István: Lesznek még NKA-féle ügyek

Szajki Bálint / 24.hu
24.hu
2026. 05. 09. 11:39
Szajki Bálint / 24.hu

A korrupció megállítása és az uniós források hazahozatala lesz a legfontosabb feladat – mondta újságíróknak Kapitány István leendő gazdasági és energetikai miniszter a parlament alakuló ülésének szünetében.

Mint fogalmazott: nagyon sok területen nem volt igazi verseny, a korrupció pedig olyan mértékű volt, „amilyet Európa nem látott még”. Arról is beszélt, hogy a kiegyenlített pálya teljesen megszűnt Magyarországon, a kivételezettek köre kapott óriási szerződéseket, ezért nem fejlődött a magyar gazdaság. Az a beruházási stratégia, ami „döntő módon” összeszerelő üzemeket támogatott, oda vezetett, hogy a magyar vállalatok jelenleg az export öt százalékát teszik ki – közölte.

A leendő miniszter elárulta: nem látják még, hogy milyen helyzetben van a költségvetés, de

nyilvánvaló, hogy nem vagyunk optimisták.

Varga Jennifer / 24.hu

Kapitány István arra számít, hogy a kormányváltás után a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) finanszírozási ügyéhez hasonló esetek kerülnek majd elő. Hozzátette, felülvizsgálják majd a szerződéseket, és ha azok nem felelnek meg a törvényi elvárásoknak, akkor megteszik a szükséges lépéseket. (MTI)

Vissza a közvetítéshez

Friss

Népszerű

Összes
Huth Gergely Orbán Viktornak: Ez nem fér bele
Ma délutántól új miniszterelnöke lesz Magyarországnak – parlamenti menetrend
Pócs János azt állítja, bizonyítékai vannak arra, hogy egy „a Tisza Párthoz közvetlenül köthető személy” járta ki, hogy hamis tanúvallomás szülessen a Zsolti bácsis ügyben
Szabó Zsófi a második gyerekét várja
Az eskütétellel megalakult az Országgyűlés, megszűnt az Orbán-kormány megbízatása, Sulyok a jogrendre figyelmeztetett
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik