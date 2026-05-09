Hodász András: Nem bántam meg a szavazatomat

Nézem a parlamenti közvetítést az új országgyűlés megalakulásáról, és végre – annyi év után – jó érzések vannak bennem

– írja Facebook-bejegyzésében Hodász András közéleti influenszer.

Az egykori katolikus pap örömtelinek tartja, hogy „eleve a sajtó bent van a parlamentben, és érdemben kérdezhet. Ez az elmúlt évekhez képest újdonság, és nagyon is fontos dolog, a jogállamiság és a demokrácia egyik alapfeltétele.

Arról nem is beszélve, hogy a megválasztott képviselők és miniszterek (vannak miniszterek és minisztériumok! Wow!) normális hangnemben, érdemi válaszokat adnak a kérdésekre. Úgy tűnik tényleg változik a politika stílusa is.

Hodásznak az is tetszik, hogy az Európai Unió zászlaja újra kikerült az épület homlokzatára.

„És még sokáig sorolhatnám a bizakodásra okot adó jeleket. Nem bántam meg a szavazatomat” – zárja posztját a digitálistartalom-készítő.