Gulyás Gergely: A Sulyok Tamás elleni támadás méltatlan egy miniszterelnökhöz

2026. 05. 09. 18:45

Az új kormánynak világos felhatalmazása van és egyértelmű többsége céljai megvalósításához, írta a Fidesz parlamenti frakciójának vezetője, aki gratulált Magyar Péter kormányfővé választásához. Gulyás Gergely szerint azonban az új miniszterelnök első nyilvános megszólalása sok tekintetben komoly kétséget ébresztett.

Gulyás Gergely, a Fidesz frakcióvezetője az Országgyűlés alakuló ülésén 2026. május 9-én.
Szajki Bálint / 24.hu Gulyás Gergely, a Fidesz frakcióvezetője az Országgyűlés alakuló ülésén 2026. május 9-én.

Gulyás úgy véli, a köztársasági elnökkel szembeni személyes és politikai támadás, annak agresszivitása méltatlan az ország miniszterelnökéhez. A jogállam védelme nem valósítható meg közjogi intézmények vezetőinek, különösen az ország államfőjének a megtámadásával, emelte ki, azzal együtt, hogy a köztársasági elnök semmilyen szempontból nem jelenti akadályát annak, hogy a kétharmados többséggel rendelkező kormánypárt a választási ígéreteit teljesíteni tudja.

A frakcióvezető megjegyezte, hogy bár a választók 16 év után a változás mellett döntöttek, korábban négyszer egymás után a többségük a Fidesz-KDNP-t támogatta. Így tett a mostani miniszterelnök is, aki 14 éven keresztül részese és haszonélvezője volt a kormányzásnak.

