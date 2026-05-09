Gulyás Gergely: A Sulyok Tamás elleni támadás méltatlan egy miniszterelnökhöz

Az új kormánynak világos felhatalmazása van és egyértelmű többsége céljai megvalósításához, írta a Fidesz parlamenti frakciójának vezetője, aki gratulált Magyar Péter kormányfővé választásához. Gulyás Gergely szerint azonban az új miniszterelnök első nyilvános megszólalása sok tekintetben komoly kétséget ébresztett.

Gulyás úgy véli, a köztársasági elnökkel szembeni személyes és politikai támadás, annak agresszivitása méltatlan az ország miniszterelnökéhez. A jogállam védelme nem valósítható meg közjogi intézmények vezetőinek, különösen az ország államfőjének a megtámadásával, emelte ki, azzal együtt, hogy a köztársasági elnök semmilyen szempontból nem jelenti akadályát annak, hogy a kétharmados többséggel rendelkező kormánypárt a választási ígéreteit teljesíteni tudja.

A frakcióvezető megjegyezte, hogy bár a választók 16 év után a változás mellett döntöttek, korábban négyszer egymás után a többségük a Fidesz-KDNP-t támogatta. Így tett a mostani miniszterelnök is, aki 14 éven keresztül részese és haszonélvezője volt a kormányzásnak.