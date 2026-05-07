Besárgult a térkép: országos figyelmeztetést adtak ki a közelgő zivatarok miatt

MTI/Varga György
admin Vaskor Máté
2026. 05. 07. 06:33
Csütörtökön felhős időre van kilátás kisebb szakadozásokkal, majd délutántól nyugat felől elkezd csökkenni a felhőzet, a Dunántúlon egyre nagyobb területen kisüt a nap, írja a kiderül.hu.

Az előrejelzés szerint több helyen, nagyobb számban hazánk délkeleti, keleti felén alakulhatnak ki záporok, helyenként zivatarok. Estére a csapadék súlypontja északkeletre helyeződik, de az Észak-Dunántúlon is előfordulhatnak még csapadékgócok.

A délnyugati, déli szelet élénk, zivatarok környezetében erős, viharos lökések kísérhetik.

A zivatarveszély miatt a HungaroMet az egész országra elsőfokú figyelmeztetést adott ki.

A legmagasabb nappali hőmérséklet csütörtökön általában 20 és 25 fok között alakul. Késő este 14, 18 fok várható.

Az eső egyébként jót tenne talajnak a jelenlegi aszályhelyzetben, amikor például olyan alacsony a Kis-Duna vízszintje Esztergomnál, hogy szinte át lehet sétálni rajta.

