Így nyitnak a strandok – van, ami már május 1-jén megnyit

Bár egyes strandok már a hétvégén megnyitnak, többségük a hónap második felétől vagy június elejétől várja a látogatókat. A belépőárak mérsékelten emelkedhetnek az idén.

Budapest

A fővárosban a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. fürdői évek óta az időjárás alapján mérlegelve nyitják a strandmedencéket, strandokat, április végétől június közepéig.

Április végére a Paskál fürdőben lekerül a sátor az úszómedencéről, várhatóan a hónap utolsó hétvégéjén a Palatinuson a téliek mellett már a Margaréta-medencét, május közepétől az élmény- és a gyerekmedencéket, majd május végétől a többi medencét is használhatják a vendégek.

Csillaghegytől Pesterzsébetig június közepétől üzemelik be a hullámmedencéket és a csúszdákat. Ekkor nyit a csak nyáron működő Római és Pünkösdfürdői Strand, június 20-án rendezik a hagyományos strandszezonnyitót, ezúttal Csillaghegyen. A belépők átlagosan 5–8 százalékkal drágulnak.

Balaton

A Balatonon sok helyen már kihelyezték a bejárókat. A szabadstrandok nyitva vannak, a fizetősek május második felében, illetve júniusban nyitnak, többségük addig szabadstrandként használható.

Siófok fizetős strandjaira május 21-től kell belépőt venni, az árak átlagosan 10–15 százalékkal emelkedtek, de nő a helyi lakosok kedvezménye is, 25-ről 50 százalékra. A balatontipp.hu tavaly nyári körképe szerint egy felnőtt napi belépő átlagosan 1680 forintba került 2025-ben. A legdrágábbak – köztük a siófoki, a csopaki, a balatonfüredi, és a balatonalmádi – 2200–2600 forintba kerültek. Idei újdonság, hogy ingyenes lesz a keszthelyi Helikon strand.

Országszerte

Az MTI gyűjtésében számos további strand nyitási dátuma szerepel.

A Velencei-tó Tóparty Strandján május 1-jén indul a szezon, az árak nem emelkednek: a felnőtt napijegy 1570, hétvégén 1780 forint, helyi lakosoknak 940 forint.

És még néhány strandnyitás, a teljesség igénye nélkül: