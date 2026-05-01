Így nyitnak a strandok – van, ami már május 1-jén megnyit

Bár egyes strandok már a hétvégén megnyitnak, többségük a hónap második felétől vagy június elejétől várja a látogatókat. A belépőárak mérsékelten emelkedhetnek az idén.
Budapest
A fővárosban a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. fürdői évek óta az időjárás alapján mérlegelve nyitják a strandmedencéket, strandokat, április végétől június közepéig.
Április végére a Paskál fürdőben lekerül a sátor az úszómedencéről, várhatóan a hónap utolsó hétvégéjén a Palatinuson a téliek mellett már a Margaréta-medencét, május közepétől az élmény- és a gyerekmedencéket, majd május végétől a többi medencét is használhatják a vendégek.
Csillaghegytől Pesterzsébetig június közepétől üzemelik be a hullámmedencéket és a csúszdákat. Ekkor nyit a csak nyáron működő Római és Pünkösdfürdői Strand, június 20-án rendezik a hagyományos strandszezonnyitót, ezúttal Csillaghegyen. A belépők átlagosan 5–8 százalékkal drágulnak.
Balaton
A Balatonon sok helyen már kihelyezték a bejárókat. A szabadstrandok nyitva vannak, a fizetősek május második felében, illetve júniusban nyitnak, többségük addig szabadstrandként használható.
Siófok fizetős strandjaira május 21-től kell belépőt venni, az árak átlagosan 10–15 százalékkal emelkedtek, de nő a helyi lakosok kedvezménye is, 25-ről 50 százalékra. A balatontipp.hu tavaly nyári körképe szerint egy felnőtt napi belépő átlagosan 1680 forintba került 2025-ben. A legdrágábbak – köztük a siófoki, a csopaki, a balatonfüredi, és a balatonalmádi – 2200–2600 forintba kerültek. Idei újdonság, hogy ingyenes lesz a keszthelyi Helikon strand.
Országszerte
Az MTI gyűjtésében számos további strand nyitási dátuma szerepel.
A Velencei-tó Tóparty Strandján május 1-jén indul a szezon, az árak nem emelkednek: a felnőtt napijegy 1570, hétvégén 1780 forint, helyi lakosoknak 940 forint.
És még néhány strandnyitás, a teljesség igénye nélkül:
- a büki gyógyfürdőben a strandszezon kezdetét a pünkösdi hosszú hétvégére időzítik, a jegyárak három évig nem változtak, az idén 8 százalékkal emelkednek.
- A Zalakarosi Fürdőben május elsejétől fokozatosan, részlegesen nyílnak meg a kültéri medencék. A több éven át változatlan jegyárakat tavaly decemberben 6,4 százalékkal emelték.
- Győr-Moson-Sopronban a Lipóti Termál- és Élményfürdő május 16-án, a Tómalom-fürdő május 1-jén nyit. Az utóbbi a hónap végéig ingyenesen látogatható, de addig a vízimentő-szolgálat még nem működik.
- A Harkányi Gyógyfürdő strandja május 21-től fogad vendégeket, a napijegy felnőtteknek 5400 forint.
- A siklósi fürdő kültéri része május 22-én nyit, a belépők ára 3000 és 6200 forint között mozog. Somogyban a strandok többsége június első felében nyit.
- A kaposvári Virágfürdő kiúszómedencéje május 1-jétől, a strandfürdő teljes egésze június közepétől lesz használható. A felnőtt belépők ára 3000 és 4600 forint között alakul.
- A szegedi Lapos Beach (Tisza-parti szabadstrand) júniusban nyit, a vízállás és hatósági engedélyek függvényében, akárcsak a makói Maros-part.