Belőttek az ablakon keresztül a solymári óvoda egyik csoportszobájába

admin Rugli Tamás
2026. 04. 29. 10:15
Kedden kora délután egy lehúzott, zárt redőnyt tört át egy lövedék az épületben.

A nyitott ablakon keresztül egy ismeretlen eszközzel belőttek kedden kora délután a solymári kék óvoda épületébe – adta hírül a tepelülés polgármesteri hivatala egy Facebook-bejegyzésben.

Mint írták,

az egyik csoportszoba nyitott ablakán keresztül, a lehúzott, zárt redőnyt áttörte egy lövedék, ami aztán a helyiség faláról a földre esett.

A polgármesteri hivatal tájékoztatása szerint személyi sérülés nem történt az eset következtében. A feltételezett elkövetőt a pilisvörösvári rendőrőrs helyszínre kiszálló járőrei a solymári közterület-felügyelővel összehangoltan hamarosan előállították a helyszínen.

A folyamatban lévő eljárással kapcsolatban több információval nem rendelkezett a hivatal, ezért megkerestük az ügyben a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányságot, amint válaszolnak, frissítjük a cikkünket.

