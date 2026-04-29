Belőttek az ablakon keresztül a solymári óvoda egyik csoportszobájába

A nyitott ablakon keresztül egy ismeretlen eszközzel belőttek kedden kora délután a solymári kék óvoda épületébe – adta hírül a tepelülés polgármesteri hivatala egy Facebook-bejegyzésben.

Mint írták,

az egyik csoportszoba nyitott ablakán keresztül, a lehúzott, zárt redőnyt áttörte egy lövedék, ami aztán a helyiség faláról a földre esett.

A polgármesteri hivatal tájékoztatása szerint személyi sérülés nem történt az eset következtében. A feltételezett elkövetőt a pilisvörösvári rendőrőrs helyszínre kiszálló járőrei a solymári közterület-felügyelővel összehangoltan hamarosan előállították a helyszínen.

A folyamatban lévő eljárással kapcsolatban több információval nem rendelkezett a hivatal, ezért megkerestük az ügyben a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányságot, amint válaszolnak, frissítjük a cikkünket.