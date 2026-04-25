A nettó fizetésekhez hasonlóan százezres eltérések vannak az átlagnyugdíjak között is, ha összehasonlítjuk az ország különböző részeit.

A hvg.hu kikérte a KSH-tól a legrészletesebb területi adatokat, amelyek alapján azt írják, hogy a budai XII. kerületben a legmagasabb, 358 ezer forint az átlagnyugdíj az országban. A második helyen a II. kerület áll közel 357 ezer forintos, majd az I. kerület 345 ezer forintos átlagos nyugdíjjal.

Az ország járásai közül a Budakeszi járásban élő nyugdíjasok kapják átlagosan a legmagasabb nyugdíjat 312 ezer forinttal. A Tiszaújvárosi járás a második 307 ezerrel, a harmadik hely pedig a Dunakeszi járásé, ahol 298 ezer forint az átlag.

A legalacsonyabb átlagértékek a Csengeri, a Mórahalmi, a Kiskőrösi és Kisteleki járásra jellemzőek, utóbbiakban kevesebb mint 200 ezer forint jut átlagosan az időseknek.

Összesítve a járások többségében a 261 ezres országos átlag alatt van a juttatás, összesen közel 140 ilyen szerepel a statisztikában.