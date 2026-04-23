Demográfiai szakadékban távozik az Orbán-kormány

A demográfiai mutatók több szempontból is mélypontra süllyedtek az Orbán-éra utolsó évében – ez olvasható ki a Központi Statisztikai Hivatal 2025-re vonatkozó előzetes adataiból, amelyeket a napokban tettek közzé.

A január végi adatközlésből azt már lehetett tudni, hogy, amióta a statisztikákat vezetik – tehát 1949 óta – soha nem született olyan kevés gyerek Magyarországon, mint 2025-ben. A visszaesés ráadásul nem is nevezhető csekélynek, mivel tavaly több mint 5500-zal kevesebb gyerek született, mint egy évvel korábban, a meredeken zuhanó tendencia pedig 2021 óta tart.

2010-ben, amikor Orbán Viktor és a Fidesz újra átvette a hatalmat, évente még nagyságrendileg 90 ezer gyerek született, és ez a trend ki is tartott – minimális eltérésekkel – a 2020-as évek elejéig, amikor a gyermekvállalási kedv látványosan bezuhant. A kormány ezt rendre igyekezett a Bokros-csomagra fogni, mondván: az MSZP-SZDSZ-kormány bő 30 évvel ezelőtt megvonta a családtámogatásokat, és ennek eredményeként akkor visszazuhant a gyermekvállalás, ezért most nem kevesebb mint 344 ezer szülőképes korú édesanya hiányzik.

Az már a KSH friss adatközléséből derült most ki, hogy 37 150 fiú és 34 850 lány született tavaly. A fiúk magasabb száma évtizedekre visszamenőleg jellemző, nemcsak Magyarországon, hanem szinte az egész világon.

Itthon jellemzően 2–3 ezerrel több fiú születik, mint ahány lány, amit a kutatók evolúciós okokkal szoktak magyarázni, hiszen ahhoz, hogy felnőttkorban kiegyenlített legyen a nemek aránya, több fiúnak kell születnie, mivel a körükben valószínűbb a korai halálozás. Ezt mutatja egyébként az is, hogy 2026. január 1-jén a KSH szerint 4,584 millió férfi és 4,905 millió nő élt, tehát annak ellenére is több a társadalomban a nők száma, hogy több fiú születik: az arányt a halálozások korrigálják.

Egyre kitolódik a szülés

A kormány „családbarát” szlogenjének dübörgő kampánya ellenére sem sikerült azonban rávenni a nőket arra, hogy hamarabb szüljenek.