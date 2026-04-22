Hetek óta nincs meg egy 11 éves kisfiú

Hetek óta nincs meg egy 11 éves baranyai kisfiú. A Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint Rózsavölgyi Leonárdó április harmadikán távozott, engedély nélkül, vázsnoki otthonából, és azóta semmilyen életjelt nem adott magáról.

A gyerek azóta is ismeretlen helyen van, és a felkutatására tett rendőri intézkedések sem vezettek eredményre eddig. A kisfiú körülbelül 140–145 cm magas, barna színű haja és barna szeme van. Az eltűnésekor sportcipőt, valamint sötétkék melegítőt viselt.

A komlói rendőrök azt kérik, hogy aki a képen látható fiút felismeri, vagy jelenlegi tartózkodási helyéről információja van, akár névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést az ingyenes Telefontanú 06-80-555-111-es zöldszámán, a 112-es központi segélyhívón!