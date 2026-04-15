A 758 milliós hűtlen kezelés vádlottjai szerint ők a korábbi győri fideszes polgármester utasításait hajtották végre 

Az előző tárgyalási naphoz képes jóval nagyobb hallgatóság várta a tanúként beidézett győri fideszes politikusokat,

, Szeles Szabolcs volt alpolgármestert, aki múlt vasárnap a kormánypárt jelöltjeként hatalmasat bukott a választáson,

illetve Borsi Róbertet, Szeles kampányfőnökét, az önkormányzat kulturális tanácsnokát.

A büntetőperben a hulladékkezeléssel foglalkozó győri közcég, a GYHG Nonprofit Kft. egykori ügyvezetője, Koronika Tamás, valamint Alföldy Alexander szlovákiai üzletember a vádlottak.

Az érdeklődésben nyilván közrejátszott, hogy Győr polgármestere, a 2024-ben megválasztott Pintér Bence Facebook-bejegyzésben reagált az eljárásra, illetve annak helyét és idejét több helyen is megosztották a közösségi médiában.

Remélem a Fidesz politikusai arra is választ adnak majd tanúvallomásaikban: hogy lehet az, hogy a másodrendű vádlott érdekeltségi körébe tartozó cégnek bankszámlaadatok szerint fideszes politikusok – Antal Imre, Borsi Róbert – cégei is beszámláztak

– fogalmazott a városvezető. Hozzátette: a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatalnak segítő kezet fogunk nyújtani a GYHG-ügyben is. Pintér Bence meg is jelent a tárgyaláson.

Végül a mára betervezett négy tanúból csak kettőt – Borsi Róbertet és Dézsi Csaba Andrást – tudtak meghallgatni a maratonira sikeredett, hét órán át tartó tárgyaláson. Úgy, hogy Dézsit még így is visszahívják tanúskodni, az ugyancsak megjelent Szeles Szabolcsra pedig nem jutott idő. A vádlottakkal szemben az önkormányzati vállalat 2020-ban, a fideszes városvezetés idején kötött szerződései miatt folyik büntetőeljárás.