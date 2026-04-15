A 758 milliós hűtlen kezelés vádlottjai szerint ők a korábbi győri fideszes polgármester utasításait hajtották végre 

2026. 04. 15. 20:42
Az észak-dunántúli megyeszékhely volt fideszes polgármestere tanúként, az őt ellenzéki támogatással legyőző utódja pedig a hallgatóság soraiban tűnt fel annak a büntetőpernek a tárgyalásán, ahol a kérdés nem csupán az, hogy a közcéges ügyvezető és a szlovákiai vállalkozó, akikre az ügyész hat év börtönt kért, bűnös-e vagy ártatlan, hanem, hogy a vádhatóság által nekik felrótt gazdasági bűncselekményt önállóan vagy a 2024-ben megbukott kormánypárti városvezető utasítására hajtották-e végre? Kemény adok-kapok zajlott a szűkösnek bizonyuló tárgyalóteremben.

Az előző tárgyalási naphoz képes jóval nagyobb hallgatóság várta a tanúként beidézett győri fideszes politikusokat,

  • Dézsi Csaba Andrást, az észak-dunántúli megyeszékhely korábbi polgármesterét,
  • Szeles Szabolcs volt alpolgármestert, aki múlt vasárnap a kormánypárt jelöltjeként hatalmasat bukott a választáson,
  • illetve Borsi Róbertet, Szeles kampányfőnökét, az önkormányzat kulturális tanácsnokát.

A büntetőperben a hulladékkezeléssel foglalkozó győri közcég, a GYHG Nonprofit Kft. egykori ügyvezetője, Koronika Tamás, valamint Alföldy Alexander szlovákiai üzletember a vádlottak.

Koronika Tamás

Az érdeklődésben nyilván közrejátszott, hogy Győr polgármestere, a 2024-ben megválasztott Pintér Bence Facebook-bejegyzésben reagált az eljárásra, illetve annak helyét és idejét több helyen is megosztották a közösségi médiában.

Remélem a Fidesz politikusai arra is választ adnak majd tanúvallomásaikban: hogy lehet az, hogy a másodrendű vádlott érdekeltségi körébe tartozó cégnek bankszámlaadatok szerint fideszes politikusok – Antal Imre, Borsi Róbert – cégei is beszámláztak

– fogalmazott a városvezető. Hozzátette: a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatalnak segítő kezet fogunk nyújtani a GYHG-ügyben is. Pintér Bence meg is jelent a tárgyaláson.

Pintér Bence és Dézsi Csaba András

Végül a mára betervezett négy tanúból csak kettőt – Borsi Róbertet és Dézsi Csaba Andrást – tudtak meghallgatni a maratonira sikeredett, hét órán át tartó tárgyaláson. Úgy, hogy Dézsit még így is visszahívják tanúskodni, az ugyancsak megjelent Szeles Szabolcsra pedig nem jutott idő. A vádlottakkal szemben az önkormányzati vállalat 2020-ban, a fideszes városvezetés idején kötött szerződései miatt folyik büntetőeljárás.

