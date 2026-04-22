Lecserélte a választáson elbukó frakcióvezetőjét a győri Fidesz

Győrben megkezdődött a tisztogatás, leváltották az országgyűlési választáson alig 37 százalékos eredményt elérő Fekete Dávidot: Laczkovits-Takács Tímea veszi győri Fidesz-frakció vezetését.

Laczkovits-Takács helyben önkormányzati képviselőként dolgozik, emellett a Széchenyi István Egyetemen a Szociális Tanulmányok és Szociológia Tanszéken tanít adjunktusként, kutatási területe a helyi közszolgáltatások szervezése, helyi lakásgazdálkodás, egészségügyi alapellátás, helyi szociális közszolgáltatások szervezése.

A győri Fidesz közleményében azt írja,

egyértelmű célunk az összes megválasztott városi tisztségviselővel együtt dolgozni azért, hogy Győr városa és városrészei továbbra is fejlődhessenek.

Győrben különös patthelyzet uralkodik a Városházán: Pintér Bence ellenzéki polgármesterként vezeti a várost, ám a közgyűlésben a Fidesznek van többsége. Magyar Péter győzelme után lapunknak adott interjút a város vezetője: lemondásra szólította fel a helyi Fidesz vezetőit, illetve jelezte, hogy ismét kezdeményezni fogja a győri közgyűlés feloszlatását.