Karácsony Gergely: Győzött az emberi méltóság

Karácsony Gergely történelminek nevezte az uniós bíróság ítéletét a gyermekvédelminek nevezett törvényről. A főpolgármester közösségi oldalán azt írta:

Győzött a mindenkit egyenlően megillető emberi méltóság!

Karácsony Gergely a távozó Orbán-kormány újabb hazugságának leleplezésének értékelte a luxembourgi testület döntését. Szerinte ez

nem Magyarország, hanem az Orbán-kormány szégyene, hogy ez

megtörtént. A főpolgármester szerint a gyermekvédelminek hazudott törvény

semmi másról nem szólt, mint rendszerszintű gyűlöletkeltésről.

A Fidesz anyagi és erkölcsi értelemben is lezüllesztette a gyermekvédelem intézményrendszerét, szörnyeket bújtatott és mentegetett, politikai számításból kreált ellenséget a szexuális kisebbségekből, mert nem a gyermekek, hanem saját hatalma számított. A főpolgármester számára külön öröm, hogy nem az EU-nak kellett elrendeznie ezt az ügyet, mivel a választók elsöprő többsége mondott nemet

a cinikus, a gyerekeket csak saját politikai céljaira felhasználó rezsimre.

Karácsony Gergely kíváncsian várja, hogy az ellene a budapesti Pride/Büszkeség Menet szervezése miatt vádat emelő ügyészség a döntés után megvárja-e a megszégyenülést a bíróságon.

Korábban az ügyben az Alkotmánybírósághoz fordult és felfüggesztette a főpolgármester elleni büntetőeljárást a Pesti Központi Kerületi Bíróság, mondván, a gyülekezési törvény és a gyermekvédelmi törvény egyes bekezdései sértik a jogbiztonság követelményét, az Emberi Jogok Európai Egyezményét.

Korábban Sulyok Tamás államfő úgy írta alá a Pride betiltását lehetővé gyülekezési törvény módosítását, majd az Alaptörvény tizenötödik módosítását, hogy a jogvédők előre jelezték, azok nemzetközi egyezményeket sértenek, napi politikai célokat szolgálnak. Michael O’Flaherty, az Európa Tanács Emberi Jogi Biztosa szintén hiába szólította fel, hogy vétózza meg a szabályozást. A 2026-os választáson győztes Tisza miniszterelnök-jelöltje, Magyar Péter már a kampány idején, majd győzelmi beszédében is több közjogi méltóságot, így Sulyok Tamást is távozásra szólított fel.