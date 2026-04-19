Patkányméreggel szennyeződött a HiPP bébiétele

admin Molnár Dávid
2026. 04. 19. 11:32
Az osztrák hatóságok szerint patkánymérget találtak egy üveges HiPP bébiételben Ausztriában, írja a Reuters. A terméket 1000 SPAR üzletből hívták vissza biztonsági szempontból. Erre úgy jöttek rá, hogy mintát vettek egy 190 gramm kiszerelésű répa- és burgonyaízű bébiételből – a teszt pozitív eredményt mutatott patkányméregre. A vállalat azt közölte, nem kizárható, hogy szándékos szennyezés történt.

