Patkányméreggel szennyeződött a HiPP bébiétele

Az osztrák hatóságok szerint patkánymérget találtak egy üveges HiPP bébiételben Ausztriában, írja a Reuters. A terméket 1000 SPAR üzletből hívták vissza biztonsági szempontból. Erre úgy jöttek rá, hogy mintát vettek egy 190 gramm kiszerelésű répa- és burgonyaízű bébiételből – a teszt pozitív eredményt mutatott patkányméregre. A vállalat azt közölte, nem kizárható, hogy szándékos szennyezés történt.