Lapáttal elverték, majd letérdeltették és túszul ejtették a VII. kerületi besurranó tolvajokat

Emberrablás miatt állítja bíróság elé a Fővárosi Főügyészség azt a három férfit, akik két évvel ezelőtt elverték, majd túszul ejtették a lakásukba besurranó tolvajokat. A három férfi pénzt és értéktárgyakat követelt a tetten ért tolvajok elengedéséért.

A Fővárosi Főügyészség tájékoztatása szerint egy 32 éves férfi többségi tulajdonnal rendelkezett egy VII. kerületi, felújítás alatt álló ingatlanban. Az ingatlan egy utcafrontra nyíló raktárhelyiségből és az attól elválasztott lakrészekből állt. Utóbbiakat a többségi tulajdonos két barátja, az ügy másik két vádlottja használta.

Két fiatal férfi az utcán sétálva észrevette, hogy csak egy kerékpárzár biztosítja a felújítás alatt álló raktár ajtaját, de az ajtót résnyire kihúzva be lehet jutni. A két férfi besurrant, és értékek után kezdett kutatni. A hátsó részben lakók egy ismeretlenül maradt társukkal együtt észlelték és tetten érték a besurranókat.

Letérdepeltették őket

Rájuk támadtak, bántalmazták őket, egyiküket egy lapáttal is, majd értesítették a többségi tulajdonost. Amíg társuk nem érkezett meg, a szabadon bocsátást kérő fiatalokat visszatartották, és letérdepeltették a helyiségben. Amikor megérkezett a harmadik terhelt, akkor fejenként 100 ezer forintot követelt a besurranóktól, azért, hogy elengedje őket.

Mivel a tolvajok nem tudtak fizetni, telefonon beszélt az édesapjaikkal. A két apa sem tudott fizetni, ekkor a vádlott értéktárgyakat kért. Az egyik szülő a helyszínre küldött egy LCD-televíziót, aminek hatására elengedték a fiát. A másik édesapa egy gépkocsit ajánlott fel, azt azonban a többségi tulajdonos nem fogadta el. Az elengedett fiatal értesítette a rendőröket, akik elfogták a vádlottakat.

A besurranó tolvajok nyolc napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedtek, ellenük lopás kísérlete miatt külön folyik eljárás. Az ügyészség letöltendő börtönbüntetést kért a társtettesként elkövetett emberrablás bűntettével vádolt férfiakra.