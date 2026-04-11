Rendszerbontó Nagykoncert: Bulizók is beálltak szemetet szedni az esemény után

Facebook-posztban köszönte meg Terézváros polgármestere, Soproni Tamás az esemény rendezőinek és a bulizóknak, hogy a koncert végeztével ők is beszálltak a szemétszedésbe a Hősök terén és a környező területeken.

A szervezők rendezői tisztességesen szedték a szemetet, de közben a mi profi köztisztasági kollégáink tegnap 23 órától több mint húszan dolgoztak hajnalig a terepen. Köszönet nekik! És persze köszönet azoknak a bulizóknak is, akik nemcsak hálásak voltak, hanem be is álltak segíteni lapátolni, seperni

– áll a bejegyzésben, ahova Soproni képeket is megosztott a takarítási munkálatokról.

Az április 10-ei, a Polgári Ellenállás által szervezett Rendszerbontó Nagykoncertről íródott élő közvetítésünk alább olvasható vissza: