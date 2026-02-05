foxpostcsomagfeladás
Leállás lesz a Foxpostnál: csomagot sem lehet majd átvenni

2026. 02. 05. 18:28
Hétvégén rendszerkarbantartás lesz a Foxpostnál, ami az ügyfeleket is érinti majd, írták a felhasználóknak kiküldött e-mailben.

Ennek értelmében a Foxpost teljes szolgáltatása nem lesz elérhető 2026. február 7. (szombat) 22 óra és 2026. február 8. (vasárnap) 6 óra között.

Mint írták, a karbantartás miatt ebben az időszakban rendszerük inaktív lesz, így többek között a csomagautomata-hálózatuk működése, valamint a weboldaluk is szünetel.

A leállás érinti a csomagok rendszerünkben történő létrehozását, feladását és átvételét is, ezért kérjük, hogy küldeményeid intézését ennek figyelembevételével tervezd

– olvasható a felhasználóknak kiküldött tájékoztatóban.

A rendszerkarbantartás célja, hogy szolgáltatásaik a jövőben még stabilabban működjenek, jelezték.

