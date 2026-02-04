Összesen 12 pártot vett nyilvántartásba szerda reggelig a Nemzeti Választási Iroda (NVI) az április 12-i országgyűlési választásokra. Az NVI holnapja szerint a széles körben ismert pártok közül az alábbiak kerültek eddig a rendszerbe:

Demokratikus Koalíció (DK),

FIDESZ – Magyar Polgári Szövetség,

Jobbik Magyarországért Mozgalom,

Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP),

Mi Hazánk,

Tisza,

Munkáspárt.

Nyilvántartásba vettek további, kevésbé ismert pártokat is, ezek az alábbiak:

Összefogás a Civilekért Párt (OCP),

Otthon Védelme Ingatlan Párt (OVIP),

Szociáldemokraták Pártja (Szocdemek),

Szabad Ország Mozgalom (SZOM),

Tea Párt Közösség (Tea P.K.).

Az MSZP a nyilvántartásban egyelőre nem szerepel, jóllehet, az egykori szocialista állampárt utódpártja nemrég azzal került a hírekbe, hogy Komjáthi Imre társelnök cáfolta azokat az egybehangzó sajtóértesüléseket, melyek szerint a párt kihagyja a 2026-os választásokat. Komjáthi azt állította, hogy „nincs ilyen döntés”.

Hiller István, a párt választmányi elnöke viszont már be is jelentkezett független jelöltként az NVI-nél. Hiller a múlt héten jelentette be, hogy újraindul az általa eddig ötször megnyert pesterzsébeti egyéni választókörzetben.