Eddig 12 pártot vettek nyilvántartásba a 2026-os választásokra, de az MSZP nincs köztük

Szajki Bálint / 24.hu
admin Kassai Zsigmond
2026. 02. 04. 11:36
Szajki Bálint / 24.hu

Összesen 12 pártot vett nyilvántartásba szerda reggelig a Nemzeti Választási Iroda (NVI) az április 12-i országgyűlési választásokra. Az NVI holnapja szerint a széles körben ismert pártok közül az alábbiak kerültek eddig a rendszerbe:

  • Demokratikus Koalíció (DK),
  • FIDESZ – Magyar Polgári Szövetség,
  • Jobbik Magyarországért Mozgalom,
  • Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP),
  • Mi Hazánk,
  • Tisza,
  • Munkáspárt.

Nyilvántartásba vettek további, kevésbé ismert pártokat is, ezek az alábbiak:

  • Összefogás a Civilekért Párt (OCP),
  • Otthon Védelme Ingatlan Párt (OVIP),
  • Szociáldemokraták Pártja (Szocdemek),
  • Szabad Ország Mozgalom (SZOM),
  • Tea Párt Közösség (Tea P.K.).

Az MSZP a nyilvántartásban egyelőre nem szerepel, jóllehet, az egykori szocialista állampárt utódpártja nemrég azzal került a hírekbe, hogy Komjáthi Imre társelnök cáfolta azokat az egybehangzó sajtóértesüléseket, melyek szerint a párt kihagyja a 2026-os választásokat. Komjáthi azt állította, hogy „nincs ilyen döntés”.

Hiller István, a párt választmányi elnöke viszont már be is jelentkezett független jelöltként az NVI-nél. Hiller a múlt héten jelentette be, hogy újraindul az általa eddig ötször megnyert pesterzsébeti egyéni választókörzetben.

