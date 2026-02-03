Elhatárolódnak a helyiek a Magyar Pétert lefejezéssel fenyegető férfitől

Bajót Község Önkormányzat Képviselő Testülete és én magam is döbbenettel értesültünk a Bajóti Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnökének a social media-ban közzétett videós megnyilvánulásáról – olvasható a Facebook-on.

A Tisza Párt elnöke kedden megosztott egy videót, amelyben Kovács János, a Cigány Közösségek Szövetsége (CIKöSZ) nemzetiségi képviselője üzent Magyarnak, mégpedig azt, hogy nem kíváncsiak rá Bajóton, és „még egyszer kijön, akkor le lesz fejezve”. Magyar Péter ezt az üzenetet már úgy keretezte, hogy Erős Gábor fideszes képviselőjelölt egyik bajóti embere lefejezéssel fenyeget. Hozzátette: feljelenti az illetőt.

A bajóti testület eközben azt írja: „szeretnénk leszögezni, hogy Bajóton évszázadok óta békésen él egymás mellett a roma és a magyar lakosság. A lakosság szinte száz százalékban jövedelemből, azaz törvényes foglalkoztatás keretében teremti meg a betevőjét. Összesen 3 fő az, aki közfoglalkoztatás keretében áll alkalmazásban. Sok a szakmával, középfokú végzettséggel rendelkező roma származású polgárunk, de felsőfokú végzettségűek is vannak, amire nagyon büszkék vagyunk. Ahol és amikor csak lehetett kölcsönösen támogattuk egymást. Településünk egy békés közösség, ahol soha, senkit hátrányos megkülönböztetés sem vallási, sem politikai, sem pedig nemzetiségi alapon soha nem ért! Nyugodtan kijelenthetjük, hogy nem is fog! Ezt az álláspontunkat a közelgő választások miatti felfokozott közhangulat sem befolyásolja!”

Éppen ezért szeretnénk a szóban forgó videóban elhangzottaktól a leghatározottabban elhatárolódni. Azzal sem a tartalmát, sem pedig stílusát tekintve nem értünk egyet! Az ott elhangzottakat mélységesen elítéljük!