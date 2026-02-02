Rendkívüli ülés a parlamentben a rendkívüli hideg miatt

Cikkünk frissül!

Először ülhetett idén össze a parlament hétfő kora délután, miután az ellenzéki pártok kezdeményezésére rendkívüli ülést hívtak össze, mégpedig a rendkívüli hideg időjárás következményeinek enyhítéséről és a rászoruló családok és idősek védelméről szóló javaslatuk megtárgyalása miatt.

„Az elmúlt napok rendkívüli hideg időjárása ismét szembesített bennünket egy súlyos és sürgető valósággal: Magyarországon ma is emberek tízezrei élnek bizonytalanságban, sokan közülük pedig közvetlen életveszélynek vannak kitéve pusztán azért, mert nem tudják megfelelően fűteni otthonaikat. Képviselőtársaimmal együtt meggyőződésem, hogy ilyen helyzetben az Országgyűlés nem maradhat néma szemlélő. Amikor a hideg nem csupán kényelmetlenséget, hanem életveszélyt jelent, akkor a politikai felelősségünk nem halogatható, és nem hárítható át másokra. A határozati javaslat azonnali segítséget kíván nyújtani mindenkinek, de leginkább a rászorulóknak: az energiaszegénységben élőknek, a fával fűtő családoknak, az időseknek és a gyermekeknek” – indokolták a rendkívüli ülés szükségességét az ellenzéki képviselők.

Eddig ebben a ciklusban egyetlen ellenzéki kezdeményezésű rendkívüli ülést sem sikerült megtartani, mivel a kormánypárti képviselők távolmaradása miatt határozatképtelen volt valamennyi alkalommal a parlament, így a napirend előtti felszólalások után határozathozatal nélkül be kellett rekeszteni az ülést.

A napirend előtt elsőként Tordai Bence kapott szót, aki arról beszélt, hogy Magyarországon tízszer annyian fagynak halálra, mint Ausztriában, aminek az energiaszegénység az oka. „Ha nem vezették volna ki a svájci indexálást, akkor 65 százalékkal beljebb lennének a nyugdíjasok, lenne pénzük tűzifára” – hívta fel a figyelmet a politikus.

Rétvári Bence belügyi államtitkár reagált, azt állította, hogy idén is felkészültek a télre, majd a rezsicsökkentésről beszélt, amit szerinte az ellenzék támad.

Apáti István (Mi Hazánk) szerint a magyar gazdaságpolitika kudarcának beismerése a januári rezsistop, amivel lényegében bevallják, hogy nincs elég pénzük a magyaroknak, ha két hét hideg idő miatt be kell avatkozni a rezsiszámlákba. Apáti azt is sürgette, hogy csökkentsék az energiaszámlákat terhelő rendkívül magas rendszerhasználati díjat, ami Mészáros Lőrinc felcsúti milliárdost gazdagítja.

Czepek Gábor államtitkár ismertetése szerint 30 százalékos csökkentés biztosít a kormány januárban, mert 30 százalékkal nőtt az energiafogyasztás a hideg idő miatt, lényegében ezt a többletfogyasztást engedi el a kormányt.

Komjáthi Imre (MSZP) egy koreai feliratot mutatott fel: „a gyárkapun belül már Korea van”. Attila sorsán mutatta be, hogy milyen az, ha a magyar állam nem érvényesíti a jogszabályait egy itteni külföldi tulajdonú gyárban. Attila 2022-ben szenvedett súlyos balesetet, amikor egy koreai művezető rákapcsolta az áramot. Munkaképtelenné vált, nehezen él meg, a koreai vezetőt pedig azóta sem találják a hatóságok. „A koreai Samsungra 400 millió forint munkaügyi és egyéb bírságot szabtak ki, ezzel szemben 400 milliárd forintos támogatásban részesült” – hívta fel a figyelmet.

Varjú László (DK) ismertette pártja javaslatát, ami jóval túlmenne a kormányzati rezsistopján: a teljes januári energiaszámla eltörlését kérte.