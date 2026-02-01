rogán antalvagyonnyilatkozat
Rogán Antal 300 millió forintot keresett a találmányával 2025-ben

2026. 02. 01. 00:37
A miniszter 750 millió forintra növelte az állampapír‑megtakarításait.

2024-hez képest kevesebbet, de még így is havi 25 millió forintot keresett Rogán Antal a Mobilsign Kft. találmány hasznosítási díjából – ez olvasható ki a most megjelent vagyonnyilatkozatból.

A Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter új ingatlant nem vett, ugyanakkor a Magyar Állampapírban elhelyezett megtakarításait – a feleségével közös számlán – negyedmillió forinttal növelte 750 millió forintra. Takarékbetétben elhelyezett megtakarításai elfogytak, helyette 105 millió forintot írt a hitelintézeti számlakövetelés rubrikába.

Más vagyontárggyal, például autóval vagy műtárggyal, a nyilatkozata alapján nem rendelkezik.

