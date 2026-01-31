Miért nagyobb politikai hiba Lázár János részéről a cigányoknak a vécépucoló szerepét kijelölni, mint felvetni, hogy kár, hogy nincsen áram a határkerítésben? Erről van szó a friss Törökülésben, meg arról, miért hagy ki ziccert a Fidesz azzal, hogy nem fideszezi össze Magyar Péter környezetének azon tagjait, akiket nem lenne nehéz.

Az érvelés szerint a bajnaizással csak jót tesznek Magyar Péter végre egy jó kis szakértői kormányra — vagy tulajdonképpen az öreg ördögöt leszámítva bárkire — ácsingózó ellenzéki szavazóinak. Igaz, felvethető, hogy ha az Orbán Anita-félékre rátennék a Fidesz-alumni vagy -kispad címkét (nem is beszélve magáról Magyar Péterről), azzal a megmaradt, de némiképp bizonyára megfáradt magszavazóknak is fel tudnák kelteni az érdeklődését a Tisza-projekt iránt. Zsiday Viktor — pozíciójára nézve egészen a legutóbbi hetekig alapkezelő, eképpen tetemesnek nem mondható megtakarításaim legfőbb őre — a Della podcastban mondja el, hogy a piac érdeklődése már alaposan fel van keltve.

Lázártól hangos a Háromharmad is, Bihari Dániel pedig Majtényi György történésszel vette végig, a XX. században hova vezetett a jól kihangosított cigányozás. Nagy József még alighanem csipkedi magát, hogy elhiggye, de két évvel a vérplazmaadásról szóló riportja után az állam betiltja ennek elnyújtott öngyilkossággal felérő, életvitelszerű gyakorlatát. A végén még következmények lesznek ebben az országban, ha már gazdasági repülőrajt helyett egyértelműen inkább ipari megroppanás zajlik.

Soha sehol nem tudsz annyira egyedül lenni, mint a Balaton jegén egy pirkadattól alkonyatig tartó futáson

— ezt már Takács Csipi Krisztián ultrafutó mondja, aki élve a kínálkozó alkalommal hosszában végignyargalta a Balatont. Az állítását valószínűleg empirikusan kevesen fogják ellenőrizni, de a beszámolójából tudom, hogy létezik olyan, hogy hómacska, amivel jeges lejtőn is seggre esés nélkül lehet futni. Két párat kérnék, egyet nekem, és egyet Lázár Jánosnak.

Így kezdődik ma reggel kiküldött heti hírlevelünk, a 24/7, amelyben ezután még elmélyülős és szórakoztató olvasmányokat, videókat és podcastokat ajánlunk hétvégére válogatva, továbbá összegyűjtjük a hét sorozat- és filmkritikáit is a hátradőlős kikapcsolódáshoz. Itt iratkozhatsz fel, ha jövő héten már te is kéred!