A 2024-es elvesztett önkormányzati választás után, de még az új vezetés beiktatása előtt pár héttel, Pokorni Zoltán előterjesztésére a Hegyvidéki Önkormányzat fideszes többségű bizottsága gyorsan megszavazott még 5-5 évre nevetséges áron pártirodákat a Fidesznek, a KDNP-nek és a DK-nak – írta friss Facebook-bejegyzésében Kovács Gergely, Hegyvidék polgármestere.

A Magyar Kétfarkú Kutya Párt társelnöke szerint

a Fidesz egy 80 m²-es Németvölgyi úti üzlethelységet kapott havi bruttó 64 102 forintért,

a Kereszténydemokrata Néppárt egy 97 m²-es irodát havi bruttó 28 506 forintért,

a Demokratikus Koalíció pedig egy 67 m²-es Márvány utcai ingatlant havi bruttó 23 736 forintért.

Öt évig nem bonthatják fel a szerződéseket

A polgármester bejegyzése azzal folytatódik, hogy a szóban forgó szerződések sajnos határozott idejűek, amiket csak közös megegyezéssel lehetne felbontani 5 évnél korábban. Így évente akár több 10 millió forinttól is eleshet az önkormányzat az előnytelen megállapodások miatt. Hiszen Kovács szerint ezeket az ingatlanokat piaci áron a sokszorosáért lehetett volna kiadni.

„De persze a Fidesznek nyilván szüksége van nyomott árú irodára, hiszen miből is lenne pénzük bérelni egyet normális áron?

Viszont apró színes: ezek szerint még létezik a KDNP” – zárta a posztját a polgármester.