Belföld

Eltűnt egy 23 éves dunabogdányi fiatal

24.hu
2026. 01. 31. 16:04
Otthonából ismeretlen helyre távozott, tartózkodási helye azóta ismeretlen.

A szentendrei rendőrök az állampolgárok segítségét kérik egy eltűnt fiatalember megtalálásához, írja a police.hu. A 23 éves Rákos Levente Örs január 30-án

a reggeli órákban dunabogdányi otthonából ismeretlen helyre távozott, tartózkodási helye azóta ismeretlen.

Az eltűnt személy 175 cm magas, fehér bőrű, kék szemű, szőkésbarna, rövid hajú, borotvált arcú, vékony testalkatú. Eltűnésekor fekete, térdig érő kapucnis télikabátot, fekete melegítőalsót, kapucnis fekete felsőt, barna színű bakancsot viselt, és fekete hátizsák volt nála.

Mit tegyen, aki látta?

A rendőrség kéri, hogy akik látták Rákos Levente Örsöt, vagy jelenlegi tartózkodási helyével kapcsolatban érdemleges információval rendelkeznek, jelentkezzenek a rendőrség honlapján található elérhetőségek valamelyikén.

