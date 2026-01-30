Itt a kormány új kampánya: ingyenes online egészségügyi tanfolyam indult

Ingyenes online tanfolyam indult a lakosság egészségértésének javítására – jelentette be Kőnig Róbert betegtájékoztatásért és betegelégedettségért felelős miniszterelnöki biztos az Egészség 1. Lépés projekt bemutatkozó csütörtöki sajtótájékoztatóján Budapesten.

A tavaly márciusban Orbán Viktor által kinevezett gyermeksebész közölte: Magyarországon a lakosság egészségértése egy 12 éves gyermek szintjén áll. Ez globális probléma, amin nagy kihívás változtatni – tette hozzá. Hangsúlyozta: megfelelő egészségértés nélkül a páciens csak egy passzív alany, aki megtapasztalja az egészségügyi ellátást, ha viszont érti, mi történik vele, akkor valódi partner, aki aktívan tesz az egészségi állapota javításáért. Kőnig Róbert kiemelte: hiteles információk birtokában a betegek könnyebben eligazodnak, magabiztosabban kérdeznek az orvosuktól és lecsökkennek a félreértésekből eredő problémák is.

Az egészségértés iránytű az életben – jelentette ki, hozzátéve: ha az emberek rosszkor, rossz helyen keresnek segítséget, az rontja a hatékonyságot és feleslegesen terheli a rendszert. Azt mondta: az Egészség 1. Lépés névre keresztelt új internetes tanfolyam a betegbiztonságot szolgálja, növelheti az egészségben töltött évek számát és fejlesztheti az egészségügyet.

Hangsúlyozta: a tanfolyam célja nem egészségügyi szakemberek képzése, hanem az, hogy hiteles források alapján olyan mindenki számára érthető tananyag készüljön, amely eszközt ad az orvos-beteg kommunikációhoz. Kőnig Róbert közölte: az oktatóvideókat több mint harminc egészségügyi szakember bevonásával készítették, és bíznak abban, hogy az orvosok ajánlani fogják az oldalt a betegeiknek.

Pár perces videók

A Népszava tudósításából kiderül, a program körülbelül 30 millió forintból készült, és ezt az összeget a Miniszterelnöki Kabinetiroda keretéből finanszírozták. A kifejezetten laikusoknak készített, több mint hatvan, 6–8 perces videóban, harmincnál is több szakember magyarázza, hogy milyen panasszal hová érdemes fordulni, illetve arról is beszélnek, hogy mit és hogyan érdemes kérdezni a viziteken az orvostól. Olyasmit magyaráznak például: „Mi a teendő, ha este már nem érjük el a háziorvost? Mire figyeljünk, ha étrendkészítőt vásárolunk, vagy hogy tudunk segíteni másokon akkor is, ha esetleg irtózunk az egészségügyi vészhelyzetektől?”

Csató Gábor, az Országos Mentőszolgálat főigazgatója azt hangsúlyozta: ha a betegek tudják, mikor, hova fordulhatnak, mikor kell mentőt hívni, azzal nem csak maguknak, de az ellátórendszernek is sokat segítenek. A videók révén minden magyar állampolgár biztos információkkal rendelkezhet ahhoz, hogy jól tudjon segíteni – fűzte hozzá.

Megjegyezte: a tavaly decemberben indított „Na, szia mentő!” kampány háromezer óvodába jutott el. „Nagyon bízom benne, hogy ezeknek a gyerekeknek néhány év múlva már evidens lesz, hogy akkor tudnak egészséges fiatalok és felnőttek lenni, ha az életük része a segítségnyújtás és az életük része, hogy az egészségükkel nekik maguknak kell foglalkozni” – fogalmazott.

Kocsis Péter, az Egészség 1. Lépés projekt szakmai vezetője azt mondta, hiteles, kézzel fogható anyagot igyekeztek készíteni, amely számos területet érint és a hétköznapokban elengedhetetlen gyakorlati tudnivalókat ad tovább. Közölte: a tananyag átlagosan hat-nyolc perces videókból áll, amelyekből már több mint hatvan epizód készült el.

(MTI)