Magyar Péter: „A cigányok magyarok ellen uszításáról, káoszról és a faji kártya kijátszásáról ordibált a batidai tolvaj”

Lázár János gyöngyösi fórumára reagált Magyar Péter. Azt írta:
Lázár János a tiltakozástól megrettenve ma Gyöngyösön minden határon túlment. A cigányok magyarok ellen uszításáról, káoszról és a faji kártya kijátszásáról ordibált a batidai tolvaj.
Az a Lázár János üvöltözött magából kikelve, engem vádolva, aki a magyar romákat tartaléknak nevezte, aki a migránsokhoz hasonlította őket, és aki szerint a cigányok a sza*ros vasúti mosdók takarítására jók.
Döbbenet, hova süllyedt Orbán Viktor kormánya. Ezen nem segít sem a Dankó rádió hallgatása, sem egy újabb gyűlöletkeltés bedobása.
Múlt héten Lázár János arról beszélt, hogy a cigányság jelenti a belső tartalékot „más szaros mosdójának a takarítására”. Azt is mondta Lázár Balatonalmádiban, hogy „Ha migránsok nincsenek, és valakinek takarítani kell az InterCityn a mosdót, mert oda egyébként a magyar választópolgárok nem olyan nagy lendülettel jelentkeznek, hogy másnak a szaros mosdóját takarítsák, akkor fel kell tárni a belső tartalékokat. És a belső tartalék a magyarországi cigányságot jelenti. Ez a valóság.” A kijelentés az elemző szerint veszélyes lehet a Fideszre, Magyar Péter máris ellenkampányt épített rá.