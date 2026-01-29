Magyar Péter: „A cigányok magyarok ellen uszításáról, káoszról és a faji kártya kijátszásáról ordibált a batidai tolvaj”

Lázár János gyöngyösi fórumára reagált Magyar Péter. Azt írta:

Lázár János a tiltakozástól megrettenve ma Gyöngyösön minden határon túlment. A cigányok magyarok ellen uszításáról, káoszról és a faji kártya kijátszásáról ordibált a batidai tolvaj.

Az a Lázár János üvöltözött magából kikelve, engem vádolva, aki a magyar romákat tartaléknak nevezte, aki a migránsokhoz hasonlította őket, és aki szerint a cigányok a sza*ros vasúti mosdók takarítására jók.

Döbbenet, hova süllyedt Orbán Viktor kormánya. Ezen nem segít sem a Dankó rádió hallgatása, sem egy újabb gyűlöletkeltés bedobása.