Nem sikerült szigoríttatni a Tisza-ügy miatt a bírók etikai kódexét, a Kúria-elnök kiviharzott az ülésről

A bírói etikai kódex módosítását indítványozta az Országos Bírói Tanács (OBT) öt tagja a Tisza Párt applikációját állítólagosan letöltő bírák miatt. Az előterjesztés azonban nemhogy nem járt sikerrel, hanem olyan parázs vita alakult ki miatta, hogy a végén Varga Zs. András, a Kúria elnöke politizálásra hivatkozva kivonult a teremből – írta a Hvg.hu.

A módosítást öt OBT-tag (Bagdi Árpád Gyula, Hegedűs János, Kovács Gergely, Kovács Ildikó és Szabó Péter) nyújtotta be azt indítványozva, hogy a Bírák Etikai Kódexe február 1-jével az alábbiak szerint módosuljon:

A bíró politikai tevékenységet nem folytat, nyilvánosság előtt tartózkodik a politikai megnyilvánulásoktól. A bíró párt honlapján, közösségi oldalán vagy applikációján nem regisztrál. A bíró nem vesz részt párt által szervezett rendezvényen, más rendezvényen pedig ügyel arra, hogy részvétele ne keltse politikai elkötelezettség látszatát.

A január 14-ei ülés jegyzőkönyve a múlt csütörtökön került fel az OBT honlapjára. A bírák a jelenlegi szabályok alapján nem sértenek korlátozást, ha érdeklődésből letöltenek egy applikációt. Nem mellesleg szavazni is elmehetnek, részt vehettek az ellenzéki előválasztáson, és akár a nemzeti konzultációt is kitölthetik.

Az előterjesztés nem említette név szerint a Tisza Világ applikációt, felszólalásában az egyik kezdeményező, Kovács Gergely OBT-tag azonban elismerte, hogy beterjesztésüket azok a hírek motivtálták, miszerint bírák állítólag „egy bizonyos párt” applikációjára regisztráltak. Szerinte a módosításra azért is szükség van, mert amikor a törvény megszületett, még nem voltak ilyen applikációk, amelyek letöltése ugyan még nem feltétlenül jelenti azt, hogy valaki politikai tevékenységet végez, viszont alkalmas lehet arra, hogy a pártatlanságát vagy a pártatlanság látszatát sértse. A lap kiemeli, az nem magyarázta meg, hogy sérthetné a nyilvánosság előtt a pártatlanság látszatát egy elvileg teljesen titkos adatbázissal működő rendszer.

A vitában felszólalt Varga Zs. András, a Kúria elnöke is, aki hivatalból tagja az OBT-nek. A Kúria elnök egyébként már tavaly novemberben, az első adatlopásos hírek felröppenése után közleményt adott ki, amely szerint „az igazságszolgáltatás függetlensége és pártatlansága védelmében, valamint a közbizalom fenntartása érdekében” készen áll a megfelelő eljárásokra.

Varga Zs. András az OBT-ülésen azt mondta, a fő kérdés nem az, hogy mit szabad, és mit nem, hanem hogy mit gondol a társadalom és a peres felek arról, ha valaki vállaltan valamelyik párthoz közelállónak érzi magát akkor, ha ezekben az ügyekben ítélkeznie kell.

A fontos kérdés az, hogy ezek a bírótársaink, hadd mondjam azt, hogy nyilvánvalóan pillanatnyi ötlettől vezérelve, magukról megfeledkezve feliratkoznak ilyen listákra, hogy hat ki az igazságszolgáltatás a bíróságok integritására

– idézi Varga Zs.-t a jegyzőkönyv. A Kúria elnöke kiemelte azt is, hogy a politikai nyilvánosságban nincs pártatlanság, ott csak „én-te-mi-ők barát-ellenség logika” van. Így aki oda belép, az címkét fog kapni. „Ezért sem érdemes oda belépni” – üzent a bíróknak.

Az előterjesztők szavai nem arattak osztatlan sikert a többi OBT-tag között, akik formai és elvi megfontolásokból is ellenezték az etikai kódex módosítását. Pecsenye Csaba elnök azzal érvelt, hogy az ilyen ügyek kivizsgálására már most is megfelelőek a szabályok, az pedig nem az OBT feladata, hogy „a politikai megnyilvánulásokra prompt reagáljon”. Mások arra is kitértek, hogy az előterjesztés nem tartalmaz indoklást, így nem is alkalmas a tárgyalásra.

A vita legérdekesebb része azonban csak ezután következett, amikor Csik Attila OBT-tag kifejezetten hosszú felszólalásban bírálta az előterjesztést. Kiemelte például, hogy a javasolt módosítás a bírók számára lényegében megtiltaná, hogy egy politikai párt által létrehozott digitális felületen akár információt szerezzenek, akár magánszemélyként, a nyilvánosság megjelenése nélkül regisztráljanak. „Ez nem a politikai tevékenység tilalma, ez az információhoz jutás és a magánszféra aránytalan korlátozása” – tette hozzá. Majd addig egyedüli résztvevőként néven nevezte a Tisza-applikációt és magát a Tisza Pártot is, utalva rá, hogy az ügyben az érintett bírák az áldozatai, nem pedig az okozói az adatvédelmi botránynak.

Ha mi most kifejezetten kimondjuk, hogy a bíró párt applikációján nem regisztrálhat, azzal utólag igazoljuk azt a politikai narratívát, amely a bírákat mint szabályszegőket, nem pedig mint egy súlyos adatvédelmi jogsértés áldozatait álltja be. Ez nem a függetlenség védelme, hanem annak feladása

– mondta.

A hosszúra nyúlt kritika után Varga Zs. András javasolta, hogy a további hozzászólások csak kétpercesek legyenek, a levezető elnök Pecsenye Csaba azonban ennél is tovább ment, és úgy döntött, az egész vitát lezárja. Ezt viszont már a Kúria elnöke nem hagyta annyiban, és felrótta a vele nemrég nyilvános levélvitát folytató OBT-elnöknek, hogy így nehéz lesz válaszolni az ügyben tett felszólalásokra.

A vita a Hvg.hu szerint így hangzott:

Varga Zs. András: Elnök úr! Néhányan másodszor is szót kapnak, mások nem kapnak másodszor szót? Megszólítottság esetén sem? – kérdezte

Pecsenye Csaba: Nem.

Varga Zs. András: Távoztam az ülésről. A viszontlátásra. Szíveskedjenek akkor továbbra is politizálni nyugodtan.

A Kúria elnöke a jegyzőkönyv szerint ekkor valóban kivonult a teremből, és minden jel szerint a szavazásra sem tért vissza, mert csak tizenhárman döntöttek az előterjesztés sorsáról. (A későbbi előterjesztéseknél Varga Zs. már újra ott volt.) Az etikai kódex módosítását 3 igen, 7 nem szavazattal és 3 tartózkodás mellett nem támogatták a tagok. Vagyis kevesebben szavaztak igennel, mint ahányan beadták azt.