Közleményt adott ki az újbudai parkolásüzemeltető cég, melyben jelzik a lakosságnak és minden érintettnek, hogy 2026. február 1-től, azaz vasárnaptól Albertfalvára is kiterjesztik a kerületben a fizetős parkolást.

A rendelkezés a Galvani utca – Andor utca – Egér út – vasút – Kitérő út – Szerémi út által határolt területet érinti.

Az új várakozási övezetben munkanapokon 8-18 óra között kell a parkolásért fizetni, ennek mértéke 200 forint óránként, időkorlát nélkül. Ugyanakkor a várakozási hozzájárulással rendelkezőknk, így azoknak, akik lakossági engedéllyel rendelkeznek, a parkolás ingyenes marad. Hangsúlyozza viszont a cég, hogy a kiváltott engedélyek nem az egész kerületre, csak Albertfalvára, az itt meghatározott területre érvényesek.