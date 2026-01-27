Magyar Péter azt ígéri, hogy az összes mérhető párt bevonásával fognak új választási törvényt írni

A Második Reformkor és az LMP után sajtóértesülések szerint az MSZP is arról döntött, hogy nem indul az április 12-i országgyűlési választáson.

Magyar Péter, a Tisza elnöke ennek kapcsán azt írta, a választás egyben „népszavazás lesz a valódi rendszerváltásról”, amit felismerve „egyre több kis párt jelenti be, hogy nem áll a népakarat útjába és nem indul a választáson”.

Nem kellett ehhez sem titkos tárgyalás, sem háttéralku. Ma már mindenki tudja, hogy a Fidesz-Mi Hazánk koalíciót, a valaha volt legkorruptabb és legkárosabb hatalmat egy az egyben van legnagyobb esély leváltani

– vélekedett Magyar, akit tegnap arról írt, hogy a Fidesz-Mi Hazánk koalíció miniszterelnök-jelöltje Lázár János lehet.

Úgy folytatta: „Pontosan tudjuk, hogy a TISZA politikájával nem minden választó ért maradéktalanul egyet és hogy egy helyreálló plurális demokráciában különböző ideológiát képviselő pártokra van szükség.

Éppen ezért a TISZA vállalja, hogy a választást követően az új választási jogszabályokról és a pártfinanszírozásról minden mérhető támogatottságú párt bevonásával születik döntés.

„Azon pártok vezetőiről, amelyek mégis a rendszerváltás útjába állnak, a magyar választók mondanak ítéletet április 12-én” – tette hozzá.