Az állam helyett Lázárnak adja meg az adatait az, aki véleményezi az új KRESZ-t

Mohos Márton / 24.hu
admin Dienes Gábriel
2026. 01. 27. 17:04
Lázár Jánosnak adja meg az adatait az, aki véleményezi az új KRESZ-t.
Lázár János a saját oldalára töltötte fel véleményezésre az új KRESZ tervezetét, de a minisztériuma tagadta, hogy a politikus saját célra gyűjtené a válaszolók adatait.

Nem az állam, hanem Lázár János gyűjti az új KRESZ-tervezetet véleményezők adatait a politikus saját weboldalán – derült ki a honlapra kedden feltöltött adatvédelmi tájékoztatóból.

Vitézy Dávid pár napja feljelentette Lázárt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH) amiatt, hogy az új KRESZ tervezetét a bevett módon nem az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) oldalára, hanem a politikus saját honlapjára töltötték fel társadalmi egyeztetésre.

A fővárosi képviselő, korábbi közlekedési államtitkár azért fordult a hatósághoz, mert úgy vélte, a tervezetet véleményező állampolgárok adatai törvénytelenül Lázárhoz kerülnek, ezekből adatbázist építhetnek. Az ÉKM az üggyel kapcsolatos kérdésünkre akkor azt írta, hogy „senki, semmilyen adatbázist nem épít az új KRESZ-re beérkező véleményekből és javaslatokból”.

Vitézy hívta fel a figyelmet arra, hogy a NAIH-vizsgálat megindulása után a közlekedési miniszternek lépnie kellett, így kedden felkerült az oldalára az adatvédelmi tájékoztató.

Ebből az derült ki, hogy az ÉKM által előkészített KRESZ-tervezetet véleményezők az adataikat valóban nem az államnak, hanem Lázár Jánosnak adják meg.

A tájékoztató szerint az adatkezelés célja: “kapcsolattartás és folyamatos, kétirányú kommunikáció Lázár János miniszter, országgyűlési képviselő és az állampolgárok között, a politikai munka és szakpolitikai tevékenység széleskörű társadalmi nyilvánosságának biztosítása”.

