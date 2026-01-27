Veszélyes drónrepülés történt a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér közelében

Szabálytalanul reptette a drónját, ezzel veszélyeztette a repülőtér forgalmát egy férfi Vecsésen, írja az MTI. A drón irányítója egy gyártelepről vezérelte az eszközt, amivel több légtérhasználatra vonatkozó szabályt is megszegve mintegy 3000 méter magasra repült.

Tekintve, hogy az eset a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér közvetlen szomszédságában történt, a férfi veszélyeztette az oda érkező és onnan induló közforgalmi járatokat

– emelte ki a közlemény.

Amikor a rendőrök igazoltatták, a férfi bevallotta, hogy nincs tisztában a rá vonatkozó szabályokkal, azt mondta, szabadidős célból drónozott, és elismerte a jogsértést. A férfival szemben több eljárást indítottak: a Monori Rendőrkapitányság büntetőeljárás keretében vizsgálja az esetet, a BRFK VIII. Kerületi Rendőrkapitányság szabálysértési, a Légügyi Hatóság közigazgatási hatósági eljárást indított.

Nemrég több európai repülőteret le kellett állítni drónészlelés miatt. Ha Magyarországon idegen katonaidrón-észlelés történne, a honvédségnek joga van a földre kényszeríteni berepülő objektumot.