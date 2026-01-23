Hazahozták a Venezuelában politikai fogolyként bebörtönzött magyar nőt, Bossányi Zsuzsannát – közölte az édesanyja csütörtök éjszaka a közösségi médiában.

Novemberben Panyi Szabolcs oknyomozó újságíró számolt be először arról a magyar nyilvánosságban, hogy tavaly nyár óta politikai fogolyként tartanak őrizetben egy magyar nőt Venezuelában.

A fiatal nő annak a víz alatti kutatásra használt N35 nevű holland hajónak a legénységéhez tartozott, amelyet idén június 18-án fogtak el, mintegy 130 kilométerre a venezuelai partoktól.

Kérdésünkre válaszolva akkor a Külgazdasági és Külügyminisztérium megerősítette, hogy tudnak a fogvatartottról, kapcsolatban állnak vele és a családjával is, de további részleteket többszöri megkeresés után sem közöltek.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a múlt héten kedden számolt be arról, hogy a szabadon bocsátottak egyet a Venezuelában fogva tartott magyar állampolgárok közül, azt azonban nem sikerült megerősíteni, hogy Bossányi Zsuzsanna szabadult volna. Múlt pénteken aztán kiderült, hogy a nőt kiengedték a börtönből, és szervezik a hazatérését, de részleteket akkor sem közölt sem a minisztérium, sem pedig a család. A nő hazatérésének körülményeivel kapcsolatban kérdésekkel kerestük a családot, de nyilatkozni nem kívántak. Korábban viszont sikerült megszólaltatnunk a nő édesanyát, az erről szóló cikket ide kattintva lehet elolvasni.

A magyar fogvatartott ügye azután került újra az érdeklődés középpontjába, hogy az amerikai egyesült államok idén január 3-án egy katonai művelet keretében megbuktatta és elrabolta Nicolas Maduro venezuelai elnököt, akit New York-ban állítottak bíróság elé.