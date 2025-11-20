Kapcsolatban van a Külgazdasági és Külügyminisztérium azzal a magyar nővel, akit a híradások szerint kémkedését és terrorizmusért politikai fogolyként tartanak őrizetben Venezuelában – erről tájékoztatta lapunkat Paczolay Máté külügyi szóvivő csütörtökön.

A nőt, akinek a nevét kedden hozta nyilvánosságra egy venezuelai lap, június óta tartják fogva a Putyin-barát latin-amerikai országban. Bossányi Zsuzsanna annak a víz alatti kutatásra használt N35 nevű hajónak a legénységéhez tartozott, amelyet idén júniusban fogtak el a venezuelai hatóságok. A hajó legénységének tagjait foglyul ejtették, a magyar állampolgárságú nőt egy emberi jogi szervezet szerint a La Crisálida börtönben tartják fogva.

A venezuelai rezsim azt állítja, hogy a hajó tevékenysége „nagyon gyanús” volt, és engedély nélküli tengerfenék-feltárást vagy stratégiai-gazdasági célú kutatást végezhettek – például olajmezők vagy roncsok után kutathattak.

A hajó feltartóztatását követően az érintett magyar állampolgár felvette a kapcsolatot nagykövetségünkkel, kollégáink pedig azonnal tájékoztatást kértek a venezuelai féltől, illetve megkeresték az ügyben érintett EU-tagállami képviseleteket, akikkel azóta is folyamatos az egyeztetés és a kölcsönös segítségnyújtás

– közölte lapunk érdeklődésére a külügyi szóvivő, hozzátéve, hogy a külügyi tárca kapcsolatba lépett Bossányi Zsuzsanna családjával is, és tájékoztatták őket a helyzetről és a segítségnyújtás minden lehetséges formájáról. A szóvivő szerint a venezuelai magyar nagykövet több alkalommal is felkereste a büntetésvégrehajtási intézetet és személyesen győződött meg „az érintett magyar állampolgár” fogva tartási körülményeiről, egészségügyi állapotáról, valamint személyesen egyeztetett az intézet igazgatójával a lehető legjobb körülmények biztosítása érdekében.

A tájékoztatás szerint a látogatások alkalmával hosszú időre elegendő nem romlandó élelmiszert, gyógyszereket és higiéniai termékeket is eljuttattak a fogvatartott részére, akit holland társával együtt – a külügyi szóvivő szerint – „a venezuelai börtönviszonyokhoz képest jónak mondható körülmények között, a köztörvényes raboktól elkülönítve őriznek”.

A külügyi szóvivő hangsúlyozta, hogy mind a családdal, mind a fogvatartottal, illetve az illetékes venezuelai hatóságokkal folyamatos kapcsolatban vannak az ügy mielőbbi rendezése érdekében.

Nagykövetünk néhány hete tett személyes látogatása alapján elmondható, hogy a fogvatartott magyar állampolgár megfelelő fizikai és mentális állapotban van, az intézmény vezetése különös figyelmet fordít a biztonsági és egészségügyi állapotára

– fogalmazott Paczolay Máté.