Megjelent a kormány hivatalos honlapján, hogy mennyi pénzt költöttek a Tisza Párt állítólagos adóemelési terveiről szóló nemzeti konzultációra. A Miniszterelnöki Kabinetiroda tájékoztatása szerint két céggel is szerződtek.

A Digitális Magyarország Ügynökség Zrt. a „Nemzeti konzultáció az adóemelésekről” című küldemények összeállítását, a nyomdai borítékok előállítását, valamint ezek kiküldését végezte, amelynek bruttó költsége 3 593 279 079 forint volt,

Balásy Gyula cégei, a New Land Media Kft. és a Lounge Design Kft. pedig bruttó 401 152 360 forintért nyomtatták ki a nyilatkozatot, a miniszterelnöki levelet és a kérdőívet.

Az összesen öt kérdésből álló nemzeti konzultáció így összesen mintegy 3 994 431 439 forintba, azaz kicsivel kevesebb mint 4 milliárd forint köszpénzbe került.

A kormány számlájára, közpénzből mozgósított a Fidesz

Orbán Viktor miniszterelnök tavaly szeptemberben az évente szokásos Kötcsei pikniken elmondott beszédében először beszélt nyíltan arról, hogy az állami milliárdokból finanszírozott kormányzati kampányt a Fidesz mozgósítási céljainak rendelik alá.

Mozgósítás: indítani fogunk hamarosan nemzeti konzultációt a kiszivárgott adóemelési tervekről is. Ez a mozgósításnak egy része. Mindent alá kell rendelni a közös győzelemnek

– fogalmazott akkor a kormányfő.

A legnépszerűbb ellenzéki párt állítólagos adóemelési terveiről az ősszel számolt be több cikkben a kormánypárti üzeneteket közvetítő Index. A lap később egy névtelen cikkben közölt egy több száz oldalas dokumentumot is, amiről azt állították, hogy a Tisza párt gazdasági szakértőinek munkája, de hamar kiderült, hogy a dokumentumban található hivatkozások nem létező tanulmányokra mutatnak, és a szöveget valószínűleg mesterséges intelligenciával generálták.

A Tisza Párt az állítólagos adóemelési tervekkel kapcsolatos híresztelések kapcsán később aztán első fokon pert is vesztett az Index című lappal szemben, amely azzal védekezett sikeresen, hogy az általuk ismertetett információk véleménynek minősülnek, amire nem lehet helyreigazítást kérni. Az ítéletet másodfokon viszont megsemmisítették decemberben, ezért kellett megismételni az elsőfokú eljárást, ami Magyar Péterék sikerét hozta.

Kormánypárti szereplők, köztük a miniszterelnök ennek ellenére többször tényként hivatkoztak az adóemelési tervekre, és hitelesíteni igyekeztek az állításuk szerint kiszivárgott, 600 oldalas dokumentumra.

Az decemberben vált világossá, hogy a magyarok nagy részét hidegen hagyta a nemzeti konzultáció, miután a kormány közlése szerint a kérdőíveket 1,6 millióan töltötték ki.