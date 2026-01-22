Elhatárolódik az ingyenes tűzifaosztástól Bajót polgármestere, mert a kedvezményezettek között szerinte számos nem rászoruló is található

Szerdán a Komárom-Esztergom vármegyei Bajótot is elérte az ingyenes állami tűzifaosztás, ám a dolog nem teljesen úgy zajlott le, ahogy a helyi önkormányzat számított rá.

Nem csak azoknak ment a fa, akik valóban rászorultak?

A fa kiosztása után kértem a rendőrkapitány Urat, hogy adja át számomra a támogatottak listáját. Ezt a délutáni órákban kézhez is kaptam. E szerint 54 fő részére adtak át tűzifát, körülbelül 1-1 köbméter mennyiséget. A lista áttekintése után szembesültem a ténnyel, hogy számos olyan támogatott van a listán, aki semmiképpen nem tekinthető krízishelyzetben lévőnek!

– írja Facebook-bejegyzésében Tóth Zoltán polgármester, aki teljes mértékben elhatárolódik a projekttől.

„Szeretném kifejezni mélységes felháborodásomat! Miután ebbe az akcióba az önkormányzatunk, a képviselő testületünk és én, mint polgármester semmilyen módon, még tájékoztatás szintjén sem lettem bevonva, a támogatotti lista számunkra nem volt hozzáférhető, véleményezési lehetőséget sem kaptunk, ezért szeretném kijelenteni, hogy ettől a projekttől teljes mértékben elhatárolódok! Felelősséget sem én, sem a képviselő testület, sem pedig az önkormányzat nem vállal a történtekért. Amennyiben bárkinek észrevétele van az üggyel kapcsolatban, akkor a projektért felelős Országos, Vármegyei, Bajóti Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőihez forduljanak! Továbbá szeretném felhívni minden olyan, támogatott figyelmét, aki rendszeres, tisztességes jövedelem mellett igénybe vette ezt a támogatást, hogy szégyellje magát! Mert az önmérséklet teljes hiányában olyan, ténylegesen rászoruló, sok esetben kis nyugdíjból egyedül élő honfitársunktól vették el a lehetőséget, akik valóban rászorultak volna a segítségre!” – zárta bejegyzését.

Telefonon kerestük Tóth Zoltán polgármestert, aki a vonalban már finomított álláspontján: szerinte összecsúszott az általuk és a roma önkormányzat által készített lista, pontosabban a fa kiosztása már akkor elindult, amikor ők még le sem tudták adni az önkormányzat által készített, rászorulókat tartalmazó listát. Elmondta, hogy a tüzelő kiosztását a katasztrófavédelem végzi, együttműködve az erdészettel, ők pedig nem kaptak központi információt a tűzifaosztás menetéről.

Cáfol a Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Nem akadt a most megsegített családok körében olyan, aki ne szorult volna rá a támogatásra

– cáfolta megkeresésünkre a polgármester állításait Duka László, a Komárom-Esztergom Vármegyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke. Elmondása szerint ők csak egy „krízishelyzetet próbáltak megoldani”, hogy a hideg miatt a családok ne maradjanak segítség nélkül. „Kaptak egy jelzést”, hogy elérhető a szociális tűzifa, majd léptek. Azt is hozzátette, hogy vármegyei szinten több településen is osztottak fát, a rendőrök pedig minden alkalommal – így Bajóton is – személyesen ellenőrizték a rászorultságot, valamint azt, hogy fával fűtenek-e az adott helyen. A tüzelőt csak ezt követően szállították ki.

Bajóton nem csak romáknak ment a fa!

– emelte ki, valamint hozzátette: arról nem tehetnek, hogy nem mindenkinek jutott első körben tüzelő.