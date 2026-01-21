Megszólalt a BKK: felidézték, mi történt az éjszakai buszról leszállított Egressy Mátyással

Újabb részletek derültek ki a január 17-én, szombaton hajnalban eltűnt Egressy Mátyásról, akit azóta már a Dunában is keresnek. A fiú ekkor indult el az Ötkertből, de nem ért haza. A rendőrség szombat délután 6 körül tette ki az első közleményét arról, hogy keresik őt. A hír gyorsan terjedt, Facebook-csoportok alakultak, sorra osztották meg a fényképét, több szervezet és civilek is a keresésére indultak.

Másnap a fiú édesapja arról nyilatkozott, hogy hogyan rekonstruálták az ezt követő, de még szombat hajnali időszakot. Többek közt azt is mondta, hogy a fiú, miután elhagyta a szórakozóhelyet, a Március 15. téren felszállt a 907-es éjszakai buszra, amellyel hazajuthatott volna XI. kerületi otthonába, ehhez Kelenföldön kellett volna leszállnia. Az apa beszámolója erről a részletről így szólt:

A zsebeit kipakolhatták, mert a telefonja ott jelzett legutóbb. Azt tudjuk, hogy a járművön elaludt és hajnali négy körül az Örs vezér terénél leszállították. A legfájóbb, hogy nem segítettek neki, csak letessékelték. A térfigyelő kamerákon látták, hogy HÉV-vel kiment Csömörre, majd visszajött, metróval hat óra után pár perccel elment a Kossuth térre, onnan átment a Lánchídon reggel fél hétkor.

A 444.hu megkérdezte a BKK-t, hogy valóban leszállították-e a fiút az Örs vezér terén a buszról, és, amennyiben igen, milyen indokkal. A BKK azt írta:

A járművezető nem a BKK munkavállalója, hanem a járművet üzemeltető szolgáltatóé. Természetesen egyeztettünk a szolgáltatóval, akiktől azt az információt kaptuk, hogy az említett fiatalember a végállomásig utazott a járművünkön, amin elaludt. Ez gyakran megesik, ilyenkor a járművezető a végállomáson mindig felébreszti az utast, és jelzi, hogy a jármű nem közlekedik tovább. Itt is ez történt, a fiatalember megértette a tájékoztatást és önként hagyta el a járművet. Segítséget nem kért, úgy tűnt, hogy nem szorul orvosi ellátásra. A folyamatban lévő hatósági ügyre való tekintettel ennél több információt nem kaptunk

A lap arra is rákérdezett, hogy milyen eljárásrendje van a BKK-nak olyan esetekre, amikor valaki elalszik a járműveken, figyelembe veszik-e ilyen esetekben, hogy milyen állapotban van az utas és szükség szerint kell-e értesíteniük bármilyen hatóságot, ha úgy ítélik meg, hogy szükség van rá.

Ha az utas elalszik a buszon, akkor a végállomáson fel kell ébreszteni és le kell szállítani a járműről, ezt a szolgáltatók belső utasításai szabályozzák. Elalvó vagy fáradtnak tűnő, olykor ittas emberek rendszeresen utaznak az éjszakai járatokon, de a járművezetők sok esetben nem tudják róluk ránézésre megállapítani, hogy miért aludtak el, vagy mennyire bódultak. Ha viszont valaki utazás közben egyértelműen, láthatóan rosszul lesz, a járművezetőnek szükség esetén mentőt kell hívnia – írták.

Arra a kérdésre, hogy tudnak-e bármit arról, amit az édesapa mondott, miszerint a fia zsebét kipakolhatták, illetve hogy történhetett-e ez az említett járművön, amivel a fiú utazott, a BKK azt válaszolta: „Nincs ezzel kapcsolatban információnk”.

Az MTK Park Teniszklub és Egressy Mátyás családja kedden közös közleményben erősítette meg, hogy valószínűleg a fiú zuhant szombat hajnalban a Lánchídról a Dunába. Sajtóhírek szerint egy dunai hajó kamerája rögzítette, amikor egy test a Lánchídról a Dunába zuhant. A Blikk korábban arról írt, hogy a Lánchídon találtak egy kulcscsomót, amit a 18 éves fiatal édesapja azonosított. Bár a rendőrség továbbra is eltűntként kezeli a fiatalt, az iskolájára hétfőn este kitették a fekete zászlót.

Felmerült az is, hogy a 18 éves fiú valamilyen tudatmódosító szert kaphatott. Ezzel kapcsolatban Zacher Gábor azt mondta a 24.hu-nak, hogy nagyon-nagyon sok olyan kórkép van, amelyik zavart tudatállapotot tud okozni, aminek semmi köze nincs a kábítószer használatához. A toxikológus szerint egyáltalán nem biztos, hogy drog miatt volt zavart az eltűnt 18 éves Egressy Mátyás.