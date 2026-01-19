Ezt tegyük, ha beszakad alattunk a jég

Bár az országban rendkívül hideg időjárás van, több térségben akár –15, –20 Celsius-fok közeli éjszakai lehűléssel, a folyóvizek jege életveszélyes, és a befagyott tavakon is csak korlátozottan biztonságos a jégen tartózkodás – figyelmeztetnek a hatóságok.

Az Operatív Törzs hétfő reggeli közleményében felhívta a figyelmet a 24.hu által is ismertetett hétvégi esetre, amikor két tinédzser lány alatt szakadt be az Ipoly jege Szobnál, és csak azért nem történt tragédia, mert egy arra járó helyi lakos időben ki tudta menteni a gyerekeket.

Mire figyeljünk, ha a jégen tartózkodunk?

A hatóságok tanácsai szerint:

ne menjünk egyedül a jégre,

ha többen vagyunk, figyeljünk egymásra,

recsegő, ropogó hang esetén azonnal hasaljunk le, és

hasunkon csúszva próbáljunk a part felé haladni, mert minél nagyobb testfelülettel fekszünk fel a jégre, annál kisebb az esélye a beszakadásnak.

Mit tegyünk, ha beszakad alattunk a jég?

Próbáljunk hason felfeküdni a víz felszínére,

mellúszó mozdulatokkal kapaszkodjunk vissza a part felőli jégre,

ha a jég alá kerülünk, akkor van esély a túlélésre, ha felfelé nézve a fény alapján megkeressük a léket, ahol beszakadtunk, és azon próbálunk visszajutni.

Arra is felhívták a figyelmet, hogy ha balesetet látunk, azonnal hívjuk a 112-es segélyhívó számot, és ne próbáljuk meg felkészültség nélkül a mentést, mert az további sérülésekhez vezethet.