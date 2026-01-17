Szálló por: tovább romlott a levegő minősége

Tovább romlott és több városban is veszélyes a levegő minősége. Erről a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ tett közzé új adatokat szombaton.

A levegőhigiénés index négy kategóriát tartalmaz: elfogadható, kifogásolt, egészségtelen és veszélyes.

Az előző napi méréseket ismertető térkép szerint veszélyes a Sajó völgyében Putnok, Kazincbarcika, Sajószentpéter és Miskolc, továbbá Békéscsaba, Százhalombatta, Székesfehérvár, Várpalota, Kaposvár, Pécs, Győr és Mosonmagyaróvár levegőjének minősége.

Ajka, Tatabánya, Dunaújváros, Esztergom, Budapest, Tököl, Kecskemét és Eger levegője egészségtelen.

Sarród, Veszprém, Dorog, Szeged, Szolnok, Salgótarján, Debrecen, Nyíregyháza, Hernádszurdok és Oszlár levegőjének minősége kifogásolt, a többi mérőállomás elfogadható értéket rögzített.

A HungaroMet Zrt. előrejelzése szerint vasárnapig nyugodt, fagyos időjárás várható, a légszennyező anyagok tovább dúsulhatnak, helyenként már az egészségügyi határérték felett alakulhat a szálló por mennyisége.

Az északkeleti, szélcsendes területeken a tájékoztatási vagy akár a riasztási küszöböt is átlépheti a szálló por koncentrációja.

Extrém hideg vasárnap éjjel

Vasárnap estétől újra extrém hideggel, akár -15, -20 Celsius-fokkal kell számolni, elsősorban az északkeleti országrészben.

Erről az Operatív Törzs is közleményt adott ki, amiben összefoglalták, országszerte mi működik és mi nem működik a szélsőséges időjárás idején, valamint ajánlásokat is megfogalmaztak.