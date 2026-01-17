Szálló por: tovább romlott a levegő minősége

Tovább romlott és több városban is veszélyes a levegő minősége. Erről a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ tett közzé új adatokat szombaton.
A levegőhigiénés index négy kategóriát tartalmaz: elfogadható, kifogásolt, egészségtelen és veszélyes.
- Az előző napi méréseket ismertető térkép szerint veszélyes a Sajó völgyében Putnok, Kazincbarcika, Sajószentpéter és Miskolc, továbbá Békéscsaba, Százhalombatta, Székesfehérvár, Várpalota, Kaposvár, Pécs, Győr és Mosonmagyaróvár levegőjének minősége.
- Ajka, Tatabánya, Dunaújváros, Esztergom, Budapest, Tököl, Kecskemét és Eger levegője egészségtelen.
- Sarród, Veszprém, Dorog, Szeged, Szolnok, Salgótarján, Debrecen, Nyíregyháza, Hernádszurdok és Oszlár levegőjének minősége kifogásolt, a többi mérőállomás elfogadható értéket rögzített.
A HungaroMet Zrt. előrejelzése szerint vasárnapig nyugodt, fagyos időjárás várható, a légszennyező anyagok tovább dúsulhatnak, helyenként már az egészségügyi határérték felett alakulhat a szálló por mennyisége.
Az északkeleti, szélcsendes területeken a tájékoztatási vagy akár a riasztási küszöböt is átlépheti a szálló por koncentrációja.
Extrém hideg vasárnap éjjel
Vasárnap estétől újra extrém hideggel, akár -15, -20 Celsius-fokkal kell számolni, elsősorban az északkeleti országrészben.
Erről az Operatív Törzs is közleményt adott ki, amiben összefoglalták, országszerte mi működik és mi nem működik a szélsőséges időjárás idején, valamint ajánlásokat is megfogalmaztak.